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ExxonMobil Holdings Corporation Registered Shs Aktie 158011235 / US30233Q1085

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Zahlenvorlage 31.07.2026 14:50:00

ExxonMobil-Aktie tiefer: Dank hoher Ölpreise mehr verdient - verfehlt aber Erwartungen

ExxonMobil-Aktie tiefer: Dank hoher Ölpreise mehr verdient - verfehlt aber Erwartungen

Der durch den Iran-Krieg kräftig gestiegene Ölpreis hat dem US-Ölkonzern ExxonMobil im zweiten Quartal deutlich Auftrieb gegeben.

ExxonMobil Holdings Corporation Registered Shs
126.16 CHF 1.02%
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Der bei Analysten im Fokus stehende bereinigte Gewinn je Aktie betrug 3,52 US-Dollar, wie der Konzern am Freitag mitteilte. Im Vorquartal hatte das Unternehmen nur 2,09 Dollar ausgewiesen. Analysten hatten im Schnitt aber mit einem höheren Anstieg des Ergebnisses gerechnet. Die Aktie gab im vorbörslichen US-Handel nach.

Unter dem Strich fiel in den drei Monaten bis Ende Juni ein Konzerngewinn von gut 14,5 Milliarden Dollar (gut 12,6 Mrd Euro) an. Damit konnte ExxonMobil den Überschuss im Vergleich zum Auftaktquartal mehr als verdreifachen.

Exxon reiht sich neben Chevron, Shell und TotalEnergies in die Liste der Konzerne ein, die deutlich höhere Gewinne verzeichnen. Die Ölgiganten erzielen von der Rohölförderung über die Raffination bis hin zum Handel höhere Margen. Da der Schiffsverkehr durch die Strasse von Hormus seit dem Ausbruch des Krieges zwischen den USA und dem Iran Ende Februar stark eingeschränkt ist, sind die Preise für Alternativen zu Rohöl aus dem Persischen Golf in die Höhe gesprungen.

Im vorbörslichen US-Handel an der NYSE verliert die ExxonMobil-Aktie zeitweise 1,41 Prozent auf 154,75 US-Dollar.

/mne/men/jha/

SPRING (awp international)

Weitere Links:

Gewinn auf Fünfjahrestief: ExxonMobil-Aktie dreht nach Quartalszahlen ins Minus

Bildquelle: Katherine Welles /Shutterstock.com
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