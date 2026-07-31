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JCDecaux Aktie 1140587 / FR0000077919

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31.07.2026 13:59:49

JCDecaux Buy

JCDecaux
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für JCDecaux nach Zahlen von 28 auf 29 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Werbedienstleister habe im ersten Halbjahr besser als erwartet abgeschnitten, schrieb Davide Amorim in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Schwung sollte sich im zweiten Halbjahr fortsetzen./rob/mf/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2026 / 18:40 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: JCDecaux S.A. (JC Decaux S.A.) Buy
Unternehmen:
JCDecaux S.A. (JC Decaux S.A.) 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
29.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
22.74 € 		Abst. Kursziel*:
27.53%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
22.74 € 		Abst. Kursziel aktuell:
27.53%
Analyst Name::
Davide Amorim 		KGV*:
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