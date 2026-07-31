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adidas Aktie 11730015 / DE000A1EWWW0

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Analyse im Fokus 31.07.2026 14:52:44

DZ BANK: Kaufen-Note für adidas-Aktie

DZ BANK: Kaufen-Note für adidas-Aktie

DZ BANK hat die adidas-Aktie unter die Lupe genommen, und hier sind die detaillierten Ergebnisse.

adidas
148.52 CHF -0.53%
Kaufen Verkaufen

Die DZ Bank hat die Einstufung für Adidas auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 215 Euro je Aktie belassen. Der Kapitalmarkt habe einen Fehlpass gespielt, kommentierte Thomas Maul am Freitag den Kursrutsch nach den jüngsten Quartalszahlen. Er rät, die Kursschwäche zum Einstieg zu nutzen. Die Fussball-Weltmeisterschaft und eine starke Laufschuh-Nachfrage hätten im zweiten Quartal fu?r einen Wachstumsschub gesorgt. Die Marketingausgaben und die Betriebsgemeinkosten dürften sich bereits im dritten Quartal normalisieren. Zudem könnten Zollru?ckerstattungen von 250 bis 300 Millionen US-Dollar bevorstehen.

Aktien Check: Ein detaillierter Blick auf die Performance der adidas-Aktie zur Zeit der Analyse

Die adidas-Aktie gab im XETRA-Handel um 14:36 Uhr um 1.6 Prozent auf 158.75 EUR nach. Im heutigen Handel wurden bisher 960’384 adidas-Aktien umgesetzt. Seit Beginn des Jahres 2026 sank die Aktie um 4.3 Prozent.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 31.07.2026 / 12:44 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.07.2026 / 13:06 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.


Bildquelle: Radu Bercan / Shutterstock.com
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