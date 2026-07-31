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Rheinmetall Aktie 345850 / DE0007030009

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Rüstungsgeschäft 31.07.2026 14:51:00

Rheinmetall-Aktie tiefer: Radhaubitzen-Deal mit Grossbriannien

Rheinmetall-Aktie tiefer: Radhaubitzen-Deal mit Grossbriannien

Der Rüstungskonzern Rheinmetall beliefert die britischen Streitkräfte mit Waffenanlagen für die Radhaubitzen RCH 155.

Rheinmetall
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Der Auftrag hat einen Wert im niedrigen dreistelligen Millionen-Euro-Bereich, wie der Konzern mitteilte.

Die Radhaubitze wird von dem Joint Venture Artec von Rheinmetall und KNDS Deutschland gebaut. Grossbritannien habe im Mai insgesamt 72 der Waffenanlagen bestellt. Hinzu kommen Bordwerkzeuge und weitere Einmalleistungen wie die Zuarbeit zu Ausbildungsunterlagen oder die technische Dokumentation. Die Waffenanlagen werden in der neuen Rheinmetall-Geschützfertigung in Telford gebaut, die derzeit schrittweise ihren Betrieb aufnimmt.

Via XETRA verliert die Rheinmetall-Aktie zeitweise um 0,63 Prozent auf 1'132,40 Euro.

DOW JONES

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Bildquelle: Tobias Arhelger / Shutterstock.com
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