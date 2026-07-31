Hold von Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) für adidas-Aktie

Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Adidas nach Zahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 190 Euro belassen. Das zweite Quartal des Sportartikelherstellers sei durchwachsen ausgefallen, schrieb Nick Anderson in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Aktie sei zwar günstig, aber bevor sich die Stimmung der Konsumenten nicht verbessere, dürften sich Investoren zurückhalten.

Aktieninformation im Fokus: Die adidas-Aktie ausführlich analysiert am Tag der Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)-Empfehlung

Die Aktionäre schickten das Papier von adidas nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 14:33 Uhr 1.4 Prozent auf 159.05 EUR. Somit hat das Wertpapier noch einen Steigerungsspielraum von 19.46 Prozent gerechnet zur festgesetzten Kursmarke. Bisher wurden heute 957’741 adidas-Aktien gehandelt. Seit Jahresbeginn 2026 gab die Aktie um 4.1 Prozent nach. Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte adidas am 29.10.2026 präsentieren.

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 31.07.2026 / 05:59 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.