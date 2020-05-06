Sartorius vz. Aktie 346908 / DE0007165631
Sartorius vz Hold
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Sartorius von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 250 auf 225 Euro gesenkt. Die Konsensschätzungen und die Bewertung ließen kaum Spielraum für negative Überraschungen, schrieb Harry Gillis in seiner am Mittwoch vorliegenden Neubewertung. Der Labor- und Pharmazulieferer biete zwar attraktive Fundamentaldaten. Doch das Kursniveau erscheine bereits angemessen. Das Unternehmen habe auch angesichts seiner Verschuldung nur begrenzte Möglichkeiten für Zukäufe, die in der Vergangenheit wichtig für das langfristige Wachstum gewesen seien./gl/ajx;
|Zusammenfassung: Sartorius AG Vz. Hold
|
Unternehmen:
Sartorius AG Vz.
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
225.00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
221.70 €
|
Abst. Kursziel*:
1.49%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
214.50 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
4.90%
|
Analyst Name::
Harry Gillis
|
KGV*:
-
