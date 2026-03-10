Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’183 1.4%  SPI 18’276 1.7%  Dow 47’741 0.5%  DAX 23’992 2.5%  Euro 1 0.0%  EStoxx50 5’839.6700 2.7%  Gold 5’179 0.7%  Bitcoin 55’119.9 3.5%  Dollar 0.7757 -0.2%  Öl 90.0 0.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Swiss Re12688156Nestlé3886335UBS24476758Holcim1221405NVIDIA994529Partners Group2460882Roche1203204Novartis1200526Zurich Insurance1107539
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Bernstein Research bescheinigt Market-Perform für Volkswagen (VW) vz-Aktie
Volkswagen (VW) vz-Aktie: RBC Capital Markets vergibt Bewertung mit Outperform
So viel hätte eine Neo-Investition von vor 5 Jahren gekostet
Wie viel Gewinn eine Ripple-Investition von vor 10 Jahren eingebracht hätte
So viel Gewinn hätte eine Investition in Monero von vor 5 Jahren eingebracht
Suche...
eToro entdecken

DHL Group Aktie 1124244 / DE0005552004

42.02
CHF
0.18
CHF
0.43 %
10:49:20
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

10.03.2026 09:15:29

DHL Group (ex Deutsche Post) Hold

DHL Group
42.22 CHF 3.11%
Kaufen Verkaufen

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für DHL Group von 43 auf 42,50 Euro moderat gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Ausblick des Logistikkonzerns für das laufende Jahr sei wenig inspirierend, schrieb Christian Cohrs in seiner am Dienstag vorliegenden Einschätzung. Er deute nicht auf eine baldige Beschleunigung des Wachstums der Ergebnisse hin./rob/bek/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.03.2026 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: DHL Group (ex Deutsche Post) Hold
Unternehmen:
DHL Group (ex Deutsche Post) 		Analyst:
Warburg Research 		Kursziel:
42.50 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
46.59 € 		Abst. Kursziel*:
-8.78%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
46.73 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-9.05%
Analyst Name::
Christian Cohrs 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu DHL Group (ex Deutsche Post)

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu DHL Group (ex Deutsche Post)

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
09:15 DHL Group Hold Warburg Research
09.03.26 DHL Group Overweight Barclays Capital
06.03.26 DHL Group Market-Perform Bernstein Research
06.03.26 DHL Group Overweight JP Morgan Chase & Co.
06.03.26 DHL Group Overweight Barclays Capital
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen