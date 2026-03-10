DHL Group Aktie 1124244 / DE0005552004
42.02CHF
0.18CHF
0.43 %
10:49:20
SWX
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
10.03.2026 09:15:29
DHL Group (ex Deutsche Post) Hold
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für DHL Group von 43 auf 42,50 Euro moderat gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Ausblick des Logistikkonzerns für das laufende Jahr sei wenig inspirierend, schrieb Christian Cohrs in seiner am Dienstag vorliegenden Einschätzung. Er deute nicht auf eine baldige Beschleunigung des Wachstums der Ergebnisse hin./rob/bek/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.03.2026 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: DHL Group (ex Deutsche Post) Hold
|
Unternehmen:
DHL Group (ex Deutsche Post)
|
Analyst:
Warburg Research
|
Kursziel:
42.50 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
46.59 €
|
Abst. Kursziel*:
-8.78%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
46.73 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-9.05%
|
Analyst Name::
Christian Cohrs
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu DHL Group (ex Deutsche Post)
Analysen zu DHL Group (ex Deutsche Post)
|09:15
|DHL Group Hold
|Warburg Research
|09.03.26
|DHL Group Overweight
|Barclays Capital
|06.03.26
|DHL Group Market-Perform
|Bernstein Research
|06.03.26
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.03.26
|DHL Group Overweight
|Barclays Capital
|09:15
|DHL Group Hold
|Warburg Research
|09.03.26
|DHL Group Overweight
|Barclays Capital
|06.03.26
|DHL Group Market-Perform
|Bernstein Research
|06.03.26
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.03.26
|DHL Group Overweight
|Barclays Capital
|09.03.26
|DHL Group Overweight
|Barclays Capital
|06.03.26
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.03.26
|DHL Group Overweight
|Barclays Capital
|05.03.26
|DHL Group Kaufen
|DZ BANK
|05.03.26
|DHL Group Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.11.25
|DHL Group Sell
|UBS AG
|06.11.25
|DHL Group Sell
|UBS AG
|13.10.25
|DHL Group Sell
|UBS AG
|22.09.25
|DHL Group Underperform
|Merrill Lynch & Co., Inc.
|05.08.25
|DHL Group Sell
|UBS AG
|09:15
|DHL Group Hold
|Warburg Research
|06.03.26
|DHL Group Market-Perform
|Bernstein Research
|05.03.26
|DHL Group Equal Weight
|Barclays Capital
|05.03.26
|DHL Group Neutral
|UBS AG
|05.03.26
|DHL Group Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|DHL Group (ex Deutsche Post)
|41.78
|-0.14%
Aktuelle Aktienanalysen
|10:18
|
JP Morgan Chase & Co.
Ryanair Overweight
|10:14
|
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Rio Tinto Hold
|10:11
|
RBC Capital Markets
Volkswagen Outperform
|10:10
|
Bernstein Research
Volkswagen Market-Perform
|10:03
|
JP Morgan Chase & Co.
Henkel vz. Underweight
|09:26
|
JP Morgan Chase & Co.
CTS Eventim Overweight
|09:22
|
RBC Capital Markets
EVOTEC Outperform