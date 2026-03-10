EVOTEC Aktie 505433 / DE0005664809
EVOTEC SE Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Evotec nach der Vorstellung der mittelfristigen Strategie mit einem Kursziel von 10 Euro auf "Outperform" belassen. "Horizon" vereinfache das Unternehmen, schrieb Charles Weston am Dienstag. Die mittelfristigen Geschäftsziele des Wirkstoffforschers schienen sich nicht wesentlich geändert zu haben mit Blick auf das Umsatzwachstum und die Profitabilität./rob/bek/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.03.2026 / 04:11 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Nachrichten zu EVOTEC SE
|
09:29
|EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE am Vormittag mit Kursverlusten (finanzen.ch)
|
09:28
|Gewinne in Frankfurt: Zum Handelsstart Gewinne im SDAX (finanzen.ch)
|
09:28
|Aufschläge in Frankfurt: TecDAX beginnt Dienstagshandel mit Gewinnen (finanzen.ch)
|
09:24
|Evotec verschärft Sparkurs - 800 Stellen betroffen (Dow Jones)
|
09:21
|EVOTEC-Aktie sinkt: Weiterer Stellenabbau und weniger Standorte (AWP)
|
07:30
|EQS-News: Evotec Announces ‘Horizon’ – Next Inflection in Its Strategic Transformation to Accelerate Growth and Promote Agility (EQS Group)
|
07:30
|EQS-News: Evotec gibt ‚Horizon‘ bekannt – Meilenstein der strategischen Transformation für schnelleres Wachstum und mehr Agilität (EQS Group)
|
09.03.26
|EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE verbilligt sich am Nachmittag (finanzen.ch)
Analysen zu EVOTEC SE
|09:22
|EVOTEC Outperform
|RBC Capital Markets
|03.02.26
|EVOTEC Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07.01.26
|EVOTEC Outperform
|RBC Capital Markets
|12.11.25
|EVOTEC Outperform
|RBC Capital Markets
|07.11.25
|EVOTEC Hold
|Deutsche Bank AG
