Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’196 1.5%  SPI 18’284 1.8%  Dow 47’741 0.5%  DAX 24’029 2.7%  Euro 0.9035 -0.1%  EStoxx50 5’851 2.9%  Gold 5’186 0.8%  Bitcoin 55’120 3.5%  Dollar 0.7755 -0.2%  Öl 89.8 -
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Swiss Re12688156Nestlé3886335UBS24476758Holcim1221405NVIDIA994529Partners Group2460882Roche1203204Novartis1200526Zurich Insurance1107539
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Henkel vz-Aktie-Analyse: JP Morgan Chase & Co. bewertet mit Underweight
Apple-Aktie fester: Deutsche Verbände lehnen Kompromissvorschläge zu Anti-Tracking-Abfrage ab
Sensirion-Aktie gewinnt zweistellig: Geschäft soll weiter ausgebaut werden
HPE-Aktie zieht an: Hewlett Packard Enterprise steigert Umsatz - Gewinn sinkt
Ausblick: Porsche vz zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Suche...
eToro entdecken

EVOTEC Aktie 505433 / DE0005664809

4.18
CHF
-0.52
CHF
-11.02 %
10:45:56
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

10.03.2026 09:22:40

EVOTEC SE Outperform

EVOTEC
4.09 CHF -14.51%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Evotec nach der Vorstellung der mittelfristigen Strategie mit einem Kursziel von 10 Euro auf "Outperform" belassen. "Horizon" vereinfache das Unternehmen, schrieb Charles Weston am Dienstag. Die mittelfristigen Geschäftsziele des Wirkstoffforschers schienen sich nicht wesentlich geändert zu haben mit Blick auf das Umsatzwachstum und die Profitabilität./rob/bek/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.03.2026 / 04:11 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.03.2026 / 04:11 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: EVOTEC SE Outperform
Unternehmen:
EVOTEC SE 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
10.00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
4.91 € 		Abst. Kursziel*:
103.62%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
4.65 € 		Abst. Kursziel aktuell:
115.10%
Analyst Name::
Charles Weston 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu EVOTEC SE

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu EVOTEC SE

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
09:22 EVOTEC Outperform RBC Capital Markets
03.02.26 EVOTEC Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07.01.26 EVOTEC Outperform RBC Capital Markets
12.11.25 EVOTEC Outperform RBC Capital Markets
07.11.25 EVOTEC Hold Deutsche Bank AG
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Aktien in diesem Artikel

EVOTEC SE 3.97 -15.32% EVOTEC SE