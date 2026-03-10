Apple-Aktie fester: Deutsche Verbände lehnen Kompromissvorschläge zu Anti-Tracking-Abfrage ab

Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’113 0.9%  SPI 18’176 1.2%  Dow 47’965 0.5%  DAX 23’993 2.5%  Euro 0.9031 -0.1%  EStoxx50 5’842 2.8%  Gold 5’213 1.3%  Bitcoin 55’140 3.5%  Dollar 0.7754 -0.3%  Öl 88.2 -1.8% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Swiss Re12688156Nestlé3886335UBS24476758Holcim1221405NVIDIA994529Partners Group2460882Roche1203204Novartis1200526Zurich Insurance1107539
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Flughafen Zürich-Aktie trotzdem schwächer: Gewinn in 2025 gesteigert
S&P 500-Wert Tesla-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Tesla-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
S&P 500-Wert Kraft Heinz Company-Aktie: So viel Verlust hätte ein Kraft Heinz Company-Investment von vor einem Jahr eingefahren
NASDAQ Composite Index-Titel Oracle-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Oracle von vor einem Jahr eingefahren
Dow Jones 30 Industrial-Titel Coca-Cola-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Coca-Cola von vor einem Jahr abgeworfen
Suche...
eToro entdecken

Meta Platforms Aktie 14917609 / US30303M1027

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

Wettbewerbsprobleme 10.03.2026 16:00:00

Apple-Aktie fester: Deutsche Verbände lehnen Kompromissvorschläge zu Anti-Tracking-Abfrage ab

Apple-Aktie fester: Deutsche Verbände lehnen Kompromissvorschläge zu Anti-Tracking-Abfrage ab

Die deutsche Medien- und Werbewirtschaft möchte Apple die App-Tracking-Abfrage auf iPhones in Deutschland durch das Bundeskartellamt untersagen lassen.

Meta Platforms
507.13 CHF 3.43%
Kaufen Verkaufen
Die Vorschläge von Apple im Rahmen des Missbrauchsverfahrens des Bundeskartellamtes seien nicht geeignet, die von den Kartellbehörden festgestellten Wettbewerbsprobleme im mobilen Werbemarkt auszuräumen, erklärten die fünf Dachverbände der Branche.

Das App Tracking Transparency Framework (ATT) ist Apples System zum Schutz der Privatsphäre, das mit iOS 14.5 eingeführt wurde. Es zwingt App-Entwickler dazu, Nutzer explizit um Erlaubnis zu bitten, bevor sie deren Daten über Apps und Webseiten anderer Unternehmen hinweg verfolgen (tracken) dürfen. Beim ersten Start einer App werden die Nutzer gefragt, ob sie ihr erlauben wollen, zu Werbezwecken ihre Aktivitäten in Apps und auf Websites anderer Anbieter zu erfassen. Viele Anwender lehnen das ab. Seit der Ankündigung im Juni 2020 gibt es Kritik aus der Werbebranche und unter anderem besonders stark vom Facebook-Konzern Meta .

Bedenken beim Bundeskartellamt

Das Bundeskartellamt leitete im Juni 2022 wegen ATT ein Verfahren gegen Apple an, obwohl das Amt den Datenschutz begrüsst. Die Behörde warf Apple vor, für Drittanbieter sehr strenge Regeln aufzustellen. Eigene Apple-Dienste dagegen - wie der App Store oder Apple News - seien von diesen Regeln weniger stark betroffen und könnten eigene Daten einfacher nutzen.

Problematisch empfanden die Kartellwächter auch die Gestaltung der Abfragen. Während Drittanbieter standardisierte, eher abschreckende Abfragefenster nutzen müssten, soll Apple seine eigenen Hinweise so gestaltet haben, dass Nutzer eher zur Zustimmung neigen. Ausserdem bemängelte das Bundeskartellamt einen Eingriff in die Geschäftsmodelle der betroffenen Unternehmen. Viele kostenlose Apps finanzierten sich durch personalisierte Werbung. Durch das ATT würden deren Werbeeinnahmen drastisch sinken, während Apples eigenes Werbegeschäft im App Store potenziell gestärkt werde, da Apple dort die Datenhoheit behalte.

>Wirtschaft lehnt Kompromissvorschläge ab

Ende 2025 reichte Apple verschiedene Lösungsvorschläge ein und versprach etwa, die Abfragen neutraler zu gestalten. Die neuen Regeln werden seit vergangenem Dezember in einem Markttest von der Behörde geprüft. Die Verbände der Medien- und Werbewirtschaft kommen nun zu dem Ergebnis, dass auch nach den Zusagen von Apple die zentralen Wettbewerbsverstösse bestehen bleiben.

Die Verbände forderten das Bundeskartellamt auf, die Zusagen abzulehnen und "den Kartellrechtsverstoss durch eine wirksame Untersagungsentscheidung zu beenden." Zudem müsse "ein hinreichend disziplinierendes Bussgeld" verhängt werden, um sicherzustellen, dass Apple das beanstandete Verfahren nicht wiederhole.

Die an der NASDAQ gelistete Apple-Aktie gewinnt zeitweise 0,50 Prozent auf 261,19 Dollar.

/chd/DP/zb

BERLIN (awp international)

Weitere Links:

So viel Gewinn hätte ein Apple-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Bildquelle: Phuong D. Nguyen / Shutterstock.com

Nachrichten zu Meta Platforms (ex Facebook)

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?