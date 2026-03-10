CTS Eventim Aktie 1040659 / DE0005470306
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
CTS Eventim Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für CTS Eventim mit einem Kursziel von 110 Euro auf "Overweight" belassen. Die Einigung des US-Kontrahenten Live Nation Entertainment mit dem US-Justizministerium in einem Kartellstreit habe letztlich eine Aufspaltung des Unternehmens verhindert, schrieb Lara Simpson am Dienstag. Auf CTS Eventim habe dies keine größeren unmittelbaren Auswirkungen. Es schaffe aber grundsätzlich mehr Klarheit für die Ticket-Vermarkter und Event-Veranstalter auf dem US-Markt./rob/bek/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.03.2026 / 08:01 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: CTS Eventim Overweight
|
Unternehmen:
CTS Eventim
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
110.00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
68.40 €
|
Abst. Kursziel*:
60.82%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
68.65 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
60.23%
|
Analyst Name::
Lara Simpson
|
KGV*:
-
Nachrichten zu CTS Eventim
|
06.03.26
|MDAX-Titel CTS Eventim-Aktie: So viel Gewinn hätte eine CTS Eventim-Investition von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
06.03.26
|Pluszeichen in Frankfurt: MDAX zum Start mit Gewinnen (finanzen.ch)
|
05.03.26
|MDAX-Handel aktuell: MDAX verliert zum Ende des Donnerstagshandels (finanzen.ch)
|
05.03.26
|Börse Frankfurt in Rot: So entwickelt sich der MDAX nachmittags (finanzen.ch)
|
28.02.26