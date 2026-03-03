Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Sartorius vz. Aktie 346908 / DE0007165631

198.65
CHF
-9.75
CHF
-4.68 %
03.03.2026
SWX
04.03.2026 07:34:49

Sartorius vz Hold

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Sartorius von 225 auf 215 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Analyst Harry Gillis kappte seine Schätzungen für den Laborausrüster am Dienstagabend im Vorgriff auf die neuen Mittelfristziele, die er vom Kapitalmarkttag Mitte März erwartet. An seiner Einschätzung aus der Analyse vom Oktober habe sich nichts geändert. Sartorius sei ein gutes Unternehmen, es fehle aber an Kurstreibern./rob/ag/zb;

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.03.2026 / 18:40 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

