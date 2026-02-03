Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’485 0.8%  SPI 18’578 0.8%  Dow 49’241 -0.3%  DAX 24’753 -0.1%  Euro 0.9169 0.1%  EStoxx50 6’022 0.4%  Gold 5’052 2.1%  Bitcoin 58’987 0.5%  Dollar 0.7758 0.1%  Öl 67.3 -0.7% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche1203204Novartis1200526Swiss Re12688156Holcim1221405Partners Group2460882NVIDIA994529
Top News
Januar 2026: Das sind die Expertenmeinungen zur Gerresheimer-Aktie
Eli Lilly-Aktie steigt kräftig: Prognose überzeugt
So entwickeln sich Ölpreis, Silberpreis & Co. am Mittag
Glencore-Aktie nimmt zu: Teilverkauf im Kongo geplant
Uber-Aktie sackt ab: Umsatz zieht an - Gewinnerwartungen enttäuscht
Suche...

Sartorius vz. Aktie 346908 / DE0007165631

219.80
CHF
-6.30
CHF
-2.79 %
13:27:22
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

04.02.2026 11:59:14

Sartorius vz Buy

Sartorius vz.
221.74 CHF -4.17%
Kaufen Verkaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Sartorius mit einem Kursziel von 285 Euro auf "Buy" belassen. Der Ausblick des Laborausrüsters auf 2026 erscheine konservativ, schrieb Falko Friedrichs in seiner am Mittwoch vorliegenden Reaktion auf den Quartalsbericht./ag/bek;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.02.2026 / 08:05 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: Sartorius AG Vz. Buy
Unternehmen:
Sartorius AG Vz. 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
285.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
241.00 € 		Abst. Kursziel*:
18.26%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
243.40 € 		Abst. Kursziel aktuell:
17.09%
Analyst Name::
Falko Friedrichs 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Sartorius AG Vz.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Sartorius AG Vz.

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
11:59 Sartorius vz. Buy Deutsche Bank AG
10:39 Sartorius vz. Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:59 Sartorius vz. Buy Jefferies & Company Inc.
07:58 Sartorius vz. Neutral Goldman Sachs Group Inc.
07:24 Sartorius vz. Overweight Barclays Capital
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen