Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’373 -0.3%  SPI 18’427 -0.3%  Dow 49’240.9900 -0.3%  DAX 24’781 -0.1%  Euro 0.9181 0.2%  EStoxx50 5’995.4 -0.2%  Gold 5’079 2.7%  Bitcoin 59’312 1.1%  Dollar 0.7762 0.1%  Öl 67.3 -0.7% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swatch1225515Swiss Re12688156Kuros32581411
Top News
Ausblick: Barrick Mining stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
DroneShield-Aktie gibt deutlich nach: Konsolidierung oder Warnsignal?
Ethereums Kampf mit dem Datenmüll: Vitalik Buterin fordert radikale Änderung!
Ausblick: ConocoPhillips präsentiert Quartalsergebnisse
UBS-Aktie: Milliardengewinn verzeichnet - Schätzungen deutlich übertroffen
Suche...

Sartorius vz. Aktie 346908 / DE0007165631

226.10
CHF
14.70
CHF
6.95 %
03.02.2026
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

04.02.2026 07:24:18

Sartorius vz Overweight

Sartorius vz.
227.45 CHF -1.69%
Kaufen Verkaufen

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Sartorius von 300 auf 280 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der konservative Ausblick des Labor- und Pharmazulieferers führe zu niedrigeren Schätzungen, aber auch zu mehr Klarheit vor dem Mitte März anstehenden Kapitalmarkttag. Dies sei für die Aktien positiv, schrieb Charles Pitman-King am Dienstagabend./ajx/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.02.2026 / 23:58 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.02.2026 / 04:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: Sartorius AG Vz. Overweight
Unternehmen:
Sartorius AG Vz. 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
280.00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
253.00 € 		Abst. Kursziel*:
10.67%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
246.10 € 		Abst. Kursziel aktuell:
13.77%
Analyst Name::
Charles Pitman-King 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Sartorius AG Vz.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten