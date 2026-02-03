Sartorius vz. 227.45 CHF -1.69% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Sartorius von 300 auf 280 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der konservative Ausblick des Labor- und Pharmazulieferers führe zu niedrigeren Schätzungen, aber auch zu mehr Klarheit vor dem Mitte März anstehenden Kapitalmarkttag. Dies sei für die Aktien positiv, schrieb Charles Pitman-King am Dienstagabend./ajx/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.02.2026 / 23:58 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.02.2026 / 04:00 / GMT



