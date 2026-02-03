Sartorius vz. Aktie 346908 / DE0007165631
226.10CHF
14.70CHF
6.95 %
03.02.2026
SWX
04.02.2026 07:24:18
Sartorius vz Overweight
Sartorius vz.
227.45 CHF -1.69%
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Sartorius von 300 auf 280 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der konservative Ausblick des Labor- und Pharmazulieferers führe zu niedrigeren Schätzungen, aber auch zu mehr Klarheit vor dem Mitte März anstehenden Kapitalmarkttag. Dies sei für die Aktien positiv, schrieb Charles Pitman-King am Dienstagabend./ajx/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.02.2026 / 23:58 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.02.2026 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Sartorius AG Vz. Overweight
|
Unternehmen:
Sartorius AG Vz.
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
280.00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
253.00 €
|
Abst. Kursziel*:
10.67%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
246.10 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
13.77%
|
Analyst Name::
Charles Pitman-King
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
