Sartorius vz. Aktie 346908 / DE0007165631

207.50
CHF
-0.80
CHF
-0.38 %
10:25:00
SWX
11.02.2026 09:40:47

Sartorius vz Overweight

Sartorius vz.
207.68 CHF -2.63%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Sartorius mit einem Kursziel von 295 Euro auf "Overweight" belassen. Die Wachstumaussichten der Sparte Bioprocess Solutions (BPS) seien zunehmend gut untermauert, schrieb Richard Vosser am Dienstagabend. Der anstehende Kapitalmarkttag des Laborausrüsters und -dienstleisters dürfte die Zuversicht stärken./bek/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.02.2026 / 20:28 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.02.2026 / 00:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Sartorius AG Vz. Overweight
Unternehmen:
Sartorius AG Vz. 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
295.00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
227.70 € 		Abst. Kursziel*:
29.56%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
227.90 € 		Abst. Kursziel aktuell:
29.44%
Analyst Name::
Richard Vosser 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

CHF
Hinzufügen