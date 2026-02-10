Sartorius vz. Aktie 346908 / DE0007165631
207.50CHF
-0.80CHF
-0.38 %
10:25:00
SWX
11.02.2026 09:40:47
Sartorius vz Overweight
Sartorius vz.
207.68 CHF -2.63%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Sartorius mit einem Kursziel von 295 Euro auf "Overweight" belassen. Die Wachstumaussichten der Sparte Bioprocess Solutions (BPS) seien zunehmend gut untermauert, schrieb Richard Vosser am Dienstagabend. Der anstehende Kapitalmarkttag des Laborausrüsters und -dienstleisters dürfte die Zuversicht stärken./bek/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.02.2026 / 20:28 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.02.2026 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Sartorius AG Vz. Overweight
|
Unternehmen:
Sartorius AG Vz.
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
295.00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
227.70 €
|
Abst. Kursziel*:
29.56%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
227.90 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
29.44%
|
Analyst Name::
Richard Vosser
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Sartorius AG Vz.
|
09.02.26
|Freundlicher Handel in Frankfurt: TecDAX notiert zum Handelsende im Plus (finanzen.ch)
|
09.02.26
|MDAX aktuell: MDAX zeigt sich letztendlich fester (finanzen.ch)
|
09.02.26
|MDAX aktuell: MDAX bewegt sich im Plus (finanzen.ch)
|
06.02.26
|EQS-News: Aufsichtsrat der Sartorius AG schlägt Dividende in Höhe von 0,74 Euro je Vorzugsaktie vor (EQS Group)
|
06.02.26
|EQS-News: The Supervisory Board of Sartorius AG proposes a dividend of 0.74 euros per preference share (EQS Group)
|
04.02.26
|Börse Frankfurt in Grün: TecDAX beendet die Mittwochssitzung mit Gewinnen (finanzen.ch)
|
04.02.26
|Gute Stimmung in Frankfurt: MDAX notiert am Mittwochnachmittag im Plus (finanzen.ch)
|
04.02.26
|Aufschläge in Frankfurt: Das macht der MDAX am Mittag (finanzen.ch)
Analysen zu Sartorius AG Vz.
Aktien in diesem Artikel
|Sartorius AG Vz.
|208.00
|-0.14%
Aktuelle Aktienanalysen
|09:40
|
JP Morgan Chase & Co.
Sartorius vz. Overweight
|09:40
|
Deutsche Bank AG
Douglas Buy
|09:39
|
DZ BANK
Kering Halten
|09:38
|
Deutsche Bank AG
Siemens Energy Buy
|09:12
|
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Siemens Energy Buy
|08:56
|
RBC Capital Markets
SCHOTT Pharma Sector Perform
|08:56
|
Deutsche Bank AG
ams-OSRAM Hold