LANXESS Underweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Lanxess nach einer Abstufung der Kreditwürdigkeit durch die Ratingagentur Moody's mit einem Kursziel von 14 Euro auf "Underweight" belassen. Im gegenwärtig schwierigen Umfeld dürfte eine Rückkehr des Chemiekonzerns zu hoher Bonität (Investment Grade) schwerfallen, schrieb Anil Shenoy am Dienstag. Dafür wäre schon eine Kapitalerhöhung nötig./rob/bek/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.03.2026 / 07:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: LANXESS AG Underweight
Unternehmen:
LANXESS AG
Analyst:
Barclays Capital
Kursziel:
14.00 €
Rating jetzt:
Underweight
Kurs*:
13.78 €
Abst. Kursziel*:
1.60%
Rating update:
Underweight
Kurs aktuell:
13.90 €
Abst. Kursziel aktuell:
0.72%
Analyst Name::
Anil Shenoy
KGV*:
-
Nachrichten zu LANXESS AG
09:29
|LANXESS Aktie News: LANXESS legt am Vormittag zu (finanzen.ch)
09.03.26
|EQS-PVR: LANXESS Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
09.03.26
|EQS-PVR: LANXESS Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
09.03.26
|LANXESS Aktie News: LANXESS am Nachmittag mit grünen Vorzeichen (finanzen.ch)
09.03.26
|XETRA-Handel MDAX fällt am Nachmittag (finanzen.ch)
09.03.26
|LANXESS Aktie News: LANXESS steigt am Montagmittag (finanzen.ch)
09.03.26
|Zurückhaltung in Frankfurt: MDAX schwächelt mittags (finanzen.ch)
