LANXESS Aktie 2046021 / DE0005470405

12.52
CHF
0.57
CHF
4.77 %
10:50:46
SWX
10.03.2026 09:14:32

LANXESS Underweight

LANXESS
12.55 CHF 2.79%
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Lanxess nach einer Abstufung der Kreditwürdigkeit durch die Ratingagentur Moody's mit einem Kursziel von 14 Euro auf "Underweight" belassen. Im gegenwärtig schwierigen Umfeld dürfte eine Rückkehr des Chemiekonzerns zu hoher Bonität (Investment Grade) schwerfallen, schrieb Anil Shenoy am Dienstag. Dafür wäre schon eine Kapitalerhöhung nötig./rob/bek/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.03.2026 / 07:15 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.03.2026 / 07:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: LANXESS AG Underweight
Unternehmen:
LANXESS AG 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
14.00 €
Rating jetzt:
Underweight 		Kurs*:
13.78 € 		Abst. Kursziel*:
1.60%
Rating update:
Underweight 		Kurs aktuell:
13.90 € 		Abst. Kursziel aktuell:
0.72%
Analyst Name::
Anil Shenoy 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu LANXESS AG

mehr Nachrichten

Analysen zu LANXESS AG

09:14 LANXESS Underweight Barclays Capital
06.03.26 LANXESS Hold Deutsche Bank AG
06.03.26 LANXESS Sell UBS AG
06.03.26 LANXESS Underweight Barclays Capital
06.03.26 LANXESS Underweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen
