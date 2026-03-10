Volkswagen Aktie 352781 / DE0007664039
Volkswagen (VW) vz Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Volkswagen mit einem Kursziel von 99 Euro auf "Neutral" belassen. Die Resultate des vierten Quartals 2025 seien durchwachsen, schrieb Christian Frenes am Dienstagmorgen. Die Entwicklung der Marke VW sei stark gewesen, der Konzern habe aber insgesamt die Erwartungen wegen des Finanzdienstleistungsbereichs verfehlt. Auch der Ausblick auf 2026 sei schwächer als gedacht./ag/gl;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Volkswagen (VW) AG Vz. Neutral
|
Unternehmen:
Volkswagen (VW) AG Vz.
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
99.00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
91.24 €
|
Abst. Kursziel*:
8.51%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
90.54 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
9.34%
|
Analyst Name::
Christian Frenes
|
KGV*:
-
