10.03.2026 09:17:39

Volkswagen (VW) vz Neutral

Volkswagen
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Volkswagen mit einem Kursziel von 99 Euro auf "Neutral" belassen. Die Resultate des vierten Quartals 2025 seien durchwachsen, schrieb Christian Frenes am Dienstagmorgen. Die Entwicklung der Marke VW sei stark gewesen, der Konzern habe aber insgesamt die Erwartungen wegen des Finanzdienstleistungsbereichs verfehlt. Auch der Ausblick auf 2026 sei schwächer als gedacht./ag/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.03.2026 / 07:38 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

