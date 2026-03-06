Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Sartorius vz. Aktie 346908 / DE0007165631

202.60
CHF
-6.80
CHF
-3.25 %
10:51:17
SWX
06.03.2026 10:08:02

Sartorius vz Sector Perform

Sartorius vz.
204.26 CHF 0.11%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Sartorius von 260 auf 220 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Seit der Abstufung zu Jahresbeginn sei die Bewertung inzwischen merklich gesunken, gerade bei der Tochter Sartorius Stedim Biotech, schrieb Charles Weston am Freitag. Hier sieht er nun wieder eine Einstiegschance und hob sie zurück auf "Outperform"./ag/nas;

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.03.2026 / 00:10 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.03.2026 / 00:45 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Sartorius AG Vz. Sector Perform
Unternehmen:
Sartorius AG Vz. 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
220.00 €
Rating jetzt:
Sector Perform 		Kurs*:
225.30 € 		Abst. Kursziel*:
-2.35%
Rating update:
Sector Perform 		Kurs aktuell:
225.80 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-2.57%
Analyst Name::
Charles Weston 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

