Sartorius vz Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Sartorius von 260 auf 220 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Seit der Abstufung zu Jahresbeginn sei die Bewertung inzwischen merklich gesunken, gerade bei der Tochter Sartorius Stedim Biotech, schrieb Charles Weston am Freitag. Hier sieht er nun wieder eine Einstiegschance und hob sie zurück auf "Outperform"./ag/nas;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.03.2026 / 00:45 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Sartorius AG Vz. Sector Perform
Unternehmen:
Sartorius AG Vz.
Analyst:
RBC Capital Markets
Kursziel:
220.00 €
Rating jetzt:
Sector Perform
Kurs*:
225.30 €
Abst. Kursziel*:
-2.35%
Rating update:
Sector Perform
Kurs aktuell:
225.80 €
Abst. Kursziel aktuell:
-2.57%
Analyst Name::
Charles Weston
KGV*:
-
Nachrichten zu Sartorius AG Vz.
09:28
|Gute Stimmung in Frankfurt: TecDAX zum Handelsstart mit grünem Vorzeichen (finanzen.ch)
05.03.26
|Donnerstagshandel in Frankfurt: TecDAX fällt letztendlich (finanzen.ch)
05.03.26
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: TecDAX verbucht nachmittags Abschläge (finanzen.ch)
05.03.26
|TecDAX aktuell: TecDAX bewegt sich mittags im Plus (finanzen.ch)
05.03.26
|TecDAX-Handel aktuell: TecDAX legt zum Start den Rückwärtsgang ein (finanzen.ch)
04.03.26
|Gute Stimmung in Frankfurt: TecDAX legt zum Ende des Mittwochshandels zu (finanzen.ch)
04.03.26
|Aufschläge in Frankfurt: nachmittags Pluszeichen im TecDAX (finanzen.ch)
04.03.26
|Börse Frankfurt in Grün: TecDAX am Mittwochmittag mit grünem Vorzeichen (finanzen.ch)
Analysen zu Sartorius AG Vz.
|10:08
|Sartorius vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|04.03.26
|Sartorius vz. Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|23.02.26
|Sartorius vz. Halten
|DZ BANK
|11.02.26
|Sartorius vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.02.26
|Sartorius vz. Buy
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|Sartorius AG Vz.
|204.60
|-2.29%
Aktuelle Aktienanalysen
|10:15
Goldman Sachs Group Inc.
SAFRAN Buy
|10:08
RBC Capital Markets
Sartorius vz. Sector Perform
|10:06
JP Morgan Chase & Co.
Continental Overweight
|10:05
JP Morgan Chase & Co.
DHL Group Overweight
|10:04
JP Morgan Chase & Co.
Inditex Overweight
|10:02
JP Morgan Chase & Co.
LANXESS Underweight
|10:00
Barclays Capital
Lufthansa Underweight