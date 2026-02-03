Sartorius vz. Aktie 346908 / DE0007165631
218.20CHF
-0.30CHF
-0.14 %
12:24:03
SWX
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
05.02.2026 10:46:52
Sartorius vz Buy
Sartorius vz.
219.61 CHF -2.10%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Sartorius von 285 auf 304 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Aktien blieben nach den soliden Quartalszahlen einer seiner Top-Favoriten, schrieb Falko Friedrichs in seinem am Donnerstag vorliegenden Resümee samt Ausblick auf den Kapitalmarkttag im kommenden Monat./ag/bek;
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.02.2026 / 08:02 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.02.2026 / 08:02 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Sartorius AG Vz. Buy
|
Unternehmen:
Sartorius AG Vz.
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
304.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
239.70 €
|
Abst. Kursziel*:
26.83%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
240.50 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
26.40%
|
Analyst Name::
Falko Friedrichs
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Sartorius AG Vz.
|
04.02.26
|Börse Frankfurt in Grün: TecDAX beendet die Mittwochssitzung mit Gewinnen (finanzen.ch)
|
04.02.26
|Gute Stimmung in Frankfurt: MDAX notiert am Mittwochnachmittag im Plus (finanzen.ch)
|
04.02.26
|Handel in Frankfurt: TecDAX präsentiert sich am Mittag schwächer (finanzen.ch)
|
04.02.26
|Aufschläge in Frankfurt: Das macht der MDAX am Mittag (finanzen.ch)
|
04.02.26
|Mittwochshandel in Frankfurt: MDAX klettert zum Handelsstart (finanzen.ch)
|
04.02.26
|TecDAX aktuell: TecDAX beginnt Sitzung mit Gewinnen (finanzen.ch)
|
03.02.26
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: TecDAX beendet die Dienstagssitzung im Minus (finanzen.ch)
|
03.02.26
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: MDAX letztendlich im Minus (finanzen.ch)
Analysen zu Sartorius AG Vz.
|10:46
|Sartorius vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|04.02.26
|Sartorius vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|04.02.26
|Sartorius vz. Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|04.02.26
|Sartorius vz. Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.02.26
|Sartorius vz. Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|10:46
|Sartorius vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|04.02.26
|Sartorius vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|04.02.26
|Sartorius vz. Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|04.02.26
|Sartorius vz. Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.02.26
|Sartorius vz. Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|10:46
|Sartorius vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|04.02.26
|Sartorius vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|04.02.26
|Sartorius vz. Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.02.26
|Sartorius vz. Overweight
|Barclays Capital
|03.02.26
|Sartorius vz. Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.01.25
|Sartorius vz. Verkaufen
|DZ BANK
|28.01.25
|Sartorius vz. Underperform
|Bernstein Research
|15.01.25
|Sartorius vz. Underperform
|Bernstein Research
|06.01.25
|Sartorius vz. Underperform
|Bernstein Research
|06.01.25
|Sartorius vz. Underperform
|Bernstein Research
|04.02.26
|Sartorius vz. Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|04.02.26
|Sartorius vz. Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|03.02.26
|Sartorius vz. Neutral
|UBS AG
|03.02.26
|Sartorius vz. Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|03.02.26
|Sartorius vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
Aktien in diesem Artikel
|Sartorius AG Vz.
|219.40
|0.41%
Aktuelle Aktienanalysen
|11:47
|
Jefferies & Company Inc.
ArcelorMittal Hold
|11:46
|
Jefferies & Company Inc.
Siemens Healthineers Buy
|11:45
|
Jefferies & Company Inc.
Hannover Rück Buy
|11:43
|
Jefferies & Company Inc.
Vestas Wind Systems A-S Buy
|11:42
|
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Infineon Buy
|11:42
|
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Rheinmetall Buy
|11:40
|
Warburg Research
Elmos Semiconductor Buy