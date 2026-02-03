Sartorius vz. Aktie 346908 / DE0007165631
220.90CHF
-5.20CHF
-2.30 %
11:55:27
SWX
04.02.2026 10:39:48
Sartorius vz Hold
Sartorius vz.
221.06 CHF -4.46%
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Sartorius mit einem Kursziel von 225 Euro auf "Hold" belassen. Der solide Ausblick des Pharma- und Laborzulieferers reflektiere angemessene Vorsicht bei einer bereits hohen Bewertung, schrieb Harry Gillis am Dienstagabend nach den Quartalszahlen der Göttinger./rob/ajx/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.02.2026 / 19:36 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
Sartorius AG Vz.
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Kursziel:
225.00 €
Rating jetzt:
Hold
Kurs*:
241.00 €
Abst. Kursziel*:
-6.64%
Rating update:
Hold
Kurs aktuell:
241.60 €
Abst. Kursziel aktuell:
-6.87%
Analyst Name::
Harry Gillis
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
