Sartorius vz. Aktie 346908 / DE0007165631

226.10
CHF
14.70
CHF
6.95 %
03.02.2026
SWX
04.02.2026 07:58:19

Sartorius vz Neutral

Sartorius vz.
228.55 CHF -1.22%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Sartorius von 273 auf 257 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst James Quigley passte seine Schätzungen am Mittwoch an die Ergebnisse für 2025 und den Ausblick auf 2026 an. Der Fokus richte sich nun auf die mittelfristigen Ziele auf dem Kapitalmarkttag Mitte März. Er rechnet mit einer Absenkung. Dies sähen auch die meisten Investoren so, dennoch gebe es gewisse Unsicherheiten hinsichtlich der konkreten Änderungen./ag/ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.02.2026 / 05:30 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

