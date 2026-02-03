Sartorius vz. Aktie 346908 / DE0007165631
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Sartorius vz Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Sartorius von 273 auf 257 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst James Quigley passte seine Schätzungen am Mittwoch an die Ergebnisse für 2025 und den Ausblick auf 2026 an. Der Fokus richte sich nun auf die mittelfristigen Ziele auf dem Kapitalmarkttag Mitte März. Er rechnet mit einer Absenkung. Dies sähen auch die meisten Investoren so, dennoch gebe es gewisse Unsicherheiten hinsichtlich der konkreten Änderungen./ag/ajx;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Sartorius AG Vz. Neutral
|
Unternehmen:
Sartorius AG Vz.
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
257.00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
253.00 €
|
Abst. Kursziel*:
1.58%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
253.00 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
1.58%
|
Analyst Name::
James Quigley
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Sartorius AG Vz.
|
03.02.26
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: TecDAX beendet die Dienstagssitzung im Minus (finanzen.ch)
|
03.02.26
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: MDAX letztendlich im Minus (finanzen.ch)
|
03.02.26
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: So steht der TecDAX am Dienstagnachmittag (finanzen.ch)
|
03.02.26
|Freundlicher Handel in Frankfurt: MDAX liegt im Plus (finanzen.ch)
|
03.02.26
|TecDAX aktuell: TecDAX mittags in Rot (finanzen.ch)
|
03.02.26
|Dienstagshandel in Frankfurt: MDAX schwächer (finanzen.ch)
|
03.02.26
|Dienstagshandel in Frankfurt: MDAX zum Start freundlich (finanzen.ch)
|
03.02.26
|Pluszeichen in Frankfurt: TecDAX zum Start des Dienstagshandels fester (finanzen.ch)