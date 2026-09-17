Handel in Frankfurt: Zum Start des Donnerstagshandels Gewinne im TecDAX

Der TecDAX bewegt sich im XETRA-Handel um 09:11 Uhr um 0.56 Prozent höher bei 4’006.81 Punkten. Der Wert der im TecDAX enthaltenen Werte beträgt damit 562.725 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0.278 Prozent auf 3’995.60 Punkte an der Kurstafel, nach 3’984.52 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 4’008.93 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 3’995.60 Punkten.

TecDAX-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verbucht der TecDAX bislang ein Plus von 0.603 Prozent. Der TecDAX verzeichnete vor einem Monat, am 17.08.2026, den Stand von 4’093.24 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 17.06.2026, erreichte der TecDAX einen Wert von 3’948.38 Punkten. Vor einem Jahr, am 17.09.2025, stand der TecDAX noch bei 3’574.07 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 10.55 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des TecDAX beträgt derzeit 4’284.41 Punkte. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 3’322.31 Punkten.

TecDAX-Top-Flop-Liste

Unter den stärksten Einzelwerten im TecDAX befinden sich derzeit Nemetschek SE (+ 3.10 Prozent auf 61.45 EUR), HENSOLDT (+ 2.08 Prozent auf 79.40 EUR), Sartorius vz (+ 1.36 Prozent auf 245.70 EUR), Drägerwerk (+ 1.23 Prozent auf 115.00 EUR) und QIAGEN (+ 1.22 Prozent auf 37.65 EUR). Auf der Verliererseite im TecDAX stehen derweil Infineon (-0.60 Prozent auf 54.67 EUR), PVA TePla (-0.48 Prozent auf 29.32 EUR), Ottobock (-0.18 Prozent auf 54.70 EUR), AIXTRON SE (-0.12 Prozent auf 34.10 EUR) und Kontron (-0.10 Prozent auf 20.40 EUR).

Die teuersten Konzerne im TecDAX

Im TecDAX weist die Infineon-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 265’848 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 215.928 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im TecDAX den höchsten Börsenwert aus.

Diese Dividenden zahlen die TecDAX-Aktien

Die TeamViewer-Aktie verzeichnet mit 6.50 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX. Im Index bietet die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8.16 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch