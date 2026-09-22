TecDAX-Wert Sartorius vz-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Sartorius vz-Investment von vor 3 Jahren verloren

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse XETRA Handel mit der Sartorius vz-Aktie statt. Diesen Tag beendete die Sartorius vz-Aktie bei 317.90 EUR. Wer vor 3 Jahren 100 EUR in die Sartorius vz-Aktie investiert hat, hat nun 0.315 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Sartorius vz-Papiers auf 248.70 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 78.23 EUR wert. Damit wäre die Investition 21.77 Prozent weniger wert.

Sartorius vz wurde jüngst mit einem Börsenwert von 15.39 Mrd. Euro gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch