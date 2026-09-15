Börse Frankfurt: TecDAX zum Ende des Dienstagshandels mit Gewinnen

Der TecDAX kletterte im XETRA-Handel schlussendlich um 0.44 Prozent auf 3’978.22 Punkte. Damit sind die im TecDAX enthaltenen Werte 555.736 Mrd. Euro wert. In den Handel ging der TecDAX 0.075 Prozent schwächer bei 3’957.76 Punkten, nach 3’960.75 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des TecDAX lag heute bei 3’982.34 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 3’927.03 Punkten erreichte.

TecDAX-Performance im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.08.2026, erreichte der TecDAX einen Wert von 4’105.87 Punkten. Vor drei Monaten, am 15.06.2026, verzeichnete der TecDAX einen Wert von 3’998.22 Punkten. Vor einem Jahr, am 15.09.2025, stand der TecDAX noch bei 3’580.55 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 9.77 Prozent aufwärts. Der TecDAX erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 4’284.41 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3’322.31 Punkten markiert.

Heutige Tops und Flops im TecDAX

Zu den Gewinner-Aktien im TecDAX zählen aktuell Sartorius vz (+ 4.70 Prozent auf 238.60 EUR), Elmos Semiconductor (+ 2.58 Prozent auf 135.40 EUR), Nordex (+ 2.00 Prozent auf 38.72 EUR), QIAGEN (+ 1.88 Prozent auf 37.18 EUR) und TeamViewer (+ 0.68 Prozent auf 6.62 EUR). Schwächer notieren im TecDAX hingegen SMA Solar (-3.12 Prozent auf 55.85 EUR), Ottobock (-2.71 Prozent auf 53.80 EUR), EVOTEC SE (-1.89 Prozent auf 2.81 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (-1.87 Prozent auf 30.40 EUR) und IONOS (-1.15 Prozent auf 34.48 EUR).

Welche Aktien im TecDAX das grösste Handelsvolumen aufweisen

Das grösste Handelsvolumen im TecDAX kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. 4’196’023 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie nimmt im TecDAX, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 204.593 Mrd. Euro den grössten Anteil ein.

Dieses KGV weisen die TecDAX-Mitglieder auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie. Hier soll ein KGV von 6.51 zu Buche schlagen. Mit 8.15 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.ch