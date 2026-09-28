EURO STOXX 50-Titel Santander-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Santander von vor einem Jahr abgeworfen

Die Santander-Aktie wurde heute vor 1 Jahr an der Börse STN wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 8.85 EUR wert. Wer vor 1 Jahr 10’000 EUR in die Santander-Aktie investiert hat, hat nun 1’129.944 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 25.09.2026 14’205.65 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 12.57 EUR belief. Das entspricht einer Zunahme von 42.06 Prozent.

Der Santander-Wert an der Börse wurde auf 182.87 Mrd. Euro beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch