EURO STOXX 50-Titel Santander-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Santander-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse STN Handel mit dem Santander-Papier statt. Zur Schlussglocke war das Santander-Papier an diesem Tag 3.38 EUR wert. Bei einer 10’000-EUR-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 2’962.085 Santander-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 04.09.2026 gerechnet (12.87 EUR), wäre das Investment nun 38’116.11 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 281.16 Prozent gesteigert.

Der Börsenwert von Santander belief sich zuletzt auf 193.12 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch