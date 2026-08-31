Santander Aktie 817651 / ES0113900J37
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31.08.2026 18:00:38
Santander-Aktie: Einschätzungen und Kursziele der Analysten im August
So haben Experten die Santander-Aktie im vergangenen Monat eingeschätzt.
2 Analysten gaben ihre Einschätzung der Santander-Aktie preis.
2 Experten raten die Santander-Aktie zu kaufen.
Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beläuft sich auf 13,70 EUR, was einem erwarteten Anstieg von 0,99 EUR zum aktuellen STN-Stand der Santander-Aktie von 12,71 EUR entspricht.
Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Kaufen hin.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|UBS AG
|13,70 EUR
|7,77
|20.08.2026
|UBS AG
|13,70 EUR
|7,77
|03.08.2026
Redaktion finanzen.ch
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