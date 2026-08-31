Santander-Aktie: Einschätzungen und Kursziele der Analysten im August

2 Analysten gaben ihre Einschätzung der Santander-Aktie preis.

2 Experten raten die Santander-Aktie zu kaufen.

Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beläuft sich auf 13,70 EUR, was einem erwarteten Anstieg von 0,99 EUR zum aktuellen STN-Stand der Santander-Aktie von 12,71 EUR entspricht.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Kaufen hin.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum UBS AG 13,70 EUR 7,77 20.08.2026 UBS AG 13,70 EUR 7,77 03.08.2026

Redaktion finanzen.ch