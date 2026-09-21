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Santander Aktie 817651 / ES0113900J37

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21.09.2026 10:48:26

Santander Buy

Santander
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Santander auf "Buy" mit einem Kursziel von 14,30 Euro belassen. Das Geschäft der Bank mit US-Automobilverbriefungen habe sich im August saisonbedingt verschlechtert, aber in geringerem Ausmaß als ein Jahr zuvor, schrieb Ignacio Cerezo in einer am Montag vorliegenden Einschätzung./rob/gl/zb;

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.09.2026 / 12:49 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.09.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Santander S.A. (Banco Santander Central Hispano) Buy
Unternehmen:
Santander S.A. (Banco Santander Central Hispano) 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
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Rating update:
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Analyst Name::
Ignacio Cerezo 		KGV*:
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