Santander Aktie 817651 / ES0113900J37
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21.09.2026 10:48:26
Santander Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Santander auf "Buy" mit einem Kursziel von 14,30 Euro belassen. Das Geschäft der Bank mit US-Automobilverbriefungen habe sich im August saisonbedingt verschlechtert, aber in geringerem Ausmaß als ein Jahr zuvor, schrieb Ignacio Cerezo in einer am Montag vorliegenden Einschätzung./rob/gl/zb;
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.09.2026 / 12:49 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.09.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Santander S.A. (Banco Santander Central Hispano) Buy
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Unternehmen:
Santander S.A. (Banco Santander Central Hispano)
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Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
14.30 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
12.73 €
|
Abst. Kursziel*:
12.33%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
12.67 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
12.88%
|
Analyst Name::
Ignacio Cerezo
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse