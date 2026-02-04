Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Santander Aktie 817651 / ES0113900J37

9.73
CHF
-0.41
CHF
-4.05 %
10:43:27
BRXC
Santander Sector Perform

Santander
9.73 CHF -4.05%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Santander nach Quartalszahlen und der Ankündigung des Kaufs von Webster Financial Corporation (WBS) auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 8,50 Euro belassen. Beim Vorsteuergewinn habe das spanische Kredithaus die Markterwartungen übertroffen, schrieb Benjamin Toms in seiner Analyse vom Mittwoch. Die Veröffentlichung enthalte aber eine Menge Aspekte, die sich in der Schwebe befänden. Am Markt brauche man nun etwas Zeit, sich auf die angekündigte Transaktion und die neuen Ziele von Santander für 2028 einzustellen. Mit dem Kauf beschleunige Santander gleichwohl das Wachstum./ajx/tih;

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.02.2026 / 16:54 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.02.2026 / 16:54 / EST


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Santander S.A. (Banco Santander Central Hispano) Sector Perform
Unternehmen:
Santander S.A. (Banco Santander Central Hispano) 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
8.50 €
Rating jetzt:
Sector Perform 		Kurs*:
10.69 € 		Abst. Kursziel*:
-20.52%
Rating update:
Sector Perform 		Kurs aktuell:
10.61 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-19.87%
Analyst Name::
Benjamin Toms 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

