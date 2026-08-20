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Santander Aktie 817651 / ES0113900J37

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20.08.2026 11:43:50

Santander Buy

Santander
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Santander mit einem Kursziel von 13,70 Euro auf "Buy" belassen. Relativ gute Kursentwicklungen iberischer Banken spiegelten die solide Berichtssaison, gute Konjunkturanzeichen und aktuelle Inflationserwartungen wider, schrieb Ignacio Cerezo am Mittwoch. Die Institute seien aber nicht immun gegen den jüngsten Anstieg der Anleiherenditen, doch dies sei eher bei Santander und BBVA wegen ihrer globalen Präsenz ein Thema./tih/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.08.2026 / 16:18 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.08.2026 / 16:18 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Santander S.A. (Banco Santander Central Hispano) Buy
Unternehmen:
Santander S.A. (Banco Santander Central Hispano) 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
13.70 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
12.26 € 		Abst. Kursziel*:
11.76%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
12.25 € 		Abst. Kursziel aktuell:
11.82%
Analyst Name::
Ignacio Cerezo 		KGV*:
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