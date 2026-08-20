Santander Aktie 817651 / ES0113900J37
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Santander Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Santander mit einem Kursziel von 13,70 Euro auf "Buy" belassen. Relativ gute Kursentwicklungen iberischer Banken spiegelten die solide Berichtssaison, gute Konjunkturanzeichen und aktuelle Inflationserwartungen wider, schrieb Ignacio Cerezo am Mittwoch. Die Institute seien aber nicht immun gegen den jüngsten Anstieg der Anleiherenditen, doch dies sei eher bei Santander und BBVA wegen ihrer globalen Präsenz ein Thema./tih/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.08.2026 / 16:18 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Santander S.A. (Banco Santander Central Hispano) Buy
|
Unternehmen:
Santander S.A. (Banco Santander Central Hispano)
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
13.70 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
12.26 €
|
Abst. Kursziel*:
11.76%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
12.25 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
11.82%
|
Analyst Name::
Ignacio Cerezo
|
KGV*:
-
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