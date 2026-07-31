Santander Aktie 817651 / ES0113900J37
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03.08.2026 11:19:25
Santander Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Santander auf "Buy" mit einem Kursziel von 13,70 Euro belassen. Das Geschäft in Brasilien werde zum Hindernis für die spanische Großbank, schrieb Ignacio Cerezo in einer Studie am Montag. Mittlerweile trage es nur noch etwa 15 Prozent zum Konzernergebnis bei und damit nurmehr halb so viel wie zu Hochzeiten./rob/bek/ck;
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.08.2026 / 01:03 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.08.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.08.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Santander S.A. (Banco Santander Central Hispano) Buy
|
Unternehmen:
Santander S.A. (Banco Santander Central Hispano)
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
13.70 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
12.48 €
|
Abst. Kursziel*:
9.79%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
12.50 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
9.64%
|
Analyst Name::
Ignacio Cerezo
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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