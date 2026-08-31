EURO STOXX 50-Papier Santander-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Santander von vor einem Jahr abgeworfen

Vor 1 Jahr wurden Santander-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse STN gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Santander-Papier 8.16 EUR wert. Wenn man vor 1 Jahr 1’000 EUR in die Santander-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 122.549 Anteilen. Die gehaltenen Aktien wären am 28.08.2026 1’557.84 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 12.71 EUR belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 55.78 Prozent angewachsen.

Insgesamt war Santander zuletzt 190.78 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch