EURO STOXX 50-Papier Santander-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Santander von vor 5 Jahren verdient

Vor 5 Jahren wurde das Santander-Aktie via Börse STN gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 3.09 EUR wert. Bei einem Santander-Investment von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 32.352 Santander-Aktien in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 416.89 EUR, da sich der Wert einer Santander-Aktie am 11.09.2026 auf 12.89 EUR belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 316.89 Prozent angezogen.

Insgesamt war Santander zuletzt 193.39 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch