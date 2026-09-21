Santander Aktie 817651 / ES0113900J37
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21.09.2026 10:02:30
EURO STOXX 50-Titel Santander-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Santander von vor 10 Jahren abgeworfen
Vor Jahren in Santander eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.
Am 21.09.2016 wurde das Santander-Papier via Börse STN gehandelt. Zur Schlussglocke waren Santander-Anteile an diesem Tag 3.71 EUR wert. Bei einem Santander-Investment von 1’000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 269.291 Santander-Aktien in seinem Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 18.09.2026 auf 12.52 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 3’372.60 EUR wert. Damit beträgt die Performance des Investments +237.26 Prozent.
Jüngst verzeichnete Santander eine Marktkapitalisierung von 182.17 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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