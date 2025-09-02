Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’374 1.4%  SPI 17’119 1.4%  Dow 45’271 -0.1%  DAX 23’683 0.4%  Euro 0.9374 0.0%  EStoxx50 5’326 0.0%  Gold 3’539 -0.6%  Bitcoin 89’213 -0.7%  Dollar 0.8051 0.2%  Öl 66.8 -0.8% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
Kuros-Aktie stabil: Sofortiger Rücktritt im Verwaltungsrat
SGS-Aktie steigt: Milliarden-Anleihe für ATS-Übernahme platziert
Forbo-Aktie im Plus: Hilti-Manager wird Konzernchef
Unilever-Aktie stabil: Teile des Top-Managements werden "erneuert"
Kühne+Nagel-Aktie im Plus: Auftrag von Sysmex in Deutschland
Suche...
Plus500 Depot

Sanofi Aktie 699381 / FR0000120578

73.22
CHF
-9.13
CHF
-11.08 %
10:30:53
BRXC
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

04.09.2025 09:46:20

Sanofi Overweight

Sanofi
73.22 CHF -11.08%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Sanofi mit einem Kursziel von 105 Euro auf "Overweight" belassen. Es seien noch mehr Daten zu Amlitelimab erforderlich, um die Chancen des Antikörpers einzuschätzen, schrieb Richard Vosser am Donnerstag nach den Ergebnissen der Coast-1-Studie mit dem erreichten primären Endpunkt. Er rechnet mit einer deutlichen Underperformance der Aktien im Tagesverlauf, da die Reduktion des Eczema Area and Severity Index (EASI-75) schwächer als erwartet ausgefallen ist./rob/ag/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.09.2025 / 07:48 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.09.2025 / 07:48 / BST


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: Sanofi S.A. Overweight
Unternehmen:
Sanofi S.A. 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
105.00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
85.51 € 		Abst. Kursziel*:
22.79%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
77.40 € 		Abst. Kursziel aktuell:
35.66%
Analyst Name::
Richard Vosser 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Sanofi S.A.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Sanofi S.A.

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
09:46 Sanofi Buy Jefferies & Company Inc.
09:46 Sanofi Overweight JP Morgan Chase & Co.
02.09.25 Sanofi Buy Deutsche Bank AG
27.08.25 Sanofi Hold Deutsche Bank AG
27.08.25 Sanofi Buy UBS AG