Sanofi Aktie 699381 / FR0000120578
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Sanofi Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Sanofi mit einem Kursziel von 105 Euro auf "Overweight" belassen. Es seien noch mehr Daten zu Amlitelimab erforderlich, um die Chancen des Antikörpers einzuschätzen, schrieb Richard Vosser am Donnerstag nach den Ergebnissen der Coast-1-Studie mit dem erreichten primären Endpunkt. Er rechnet mit einer deutlichen Underperformance der Aktien im Tagesverlauf, da die Reduktion des Eczema Area and Severity Index (EASI-75) schwächer als erwartet ausgefallen ist./rob/ag/gl;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Sanofi S.A. Overweight
|
Unternehmen:
Sanofi S.A.
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
105.00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
85.51 €
|
Abst. Kursziel*:
22.79%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
77.40 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
35.66%
|
Analyst Name::
Richard Vosser
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Sanofi S.A.
|
10:57
|MÄRKTE EUROPA/DAX etwas erholt - Sanofi stark unter Druck (Dow Jones)
|
10:50
|MÄRKTE EUROPA/DAX etwas erholt - Sanofi stzark unter Druck (Dow Jones)
|
31.08.25
|So stuften die Analysten die Sanofi-Aktie im vergangenen Monat ein (finanzen.net)
|
26.08.25
|EURO STOXX 50-Titel Sanofi-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Sanofi von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
19.08.25
|EURO STOXX 50-Wert Sanofi-Aktie: So viel hätte eine Investition in Sanofi von vor einem Jahr gekostet (finanzen.ch)
|
12.08.25
|EURO STOXX 50-Titel Sanofi-Aktie: So viel Verlust hätte ein Sanofi-Investment von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.ch)
|
05.08.25
|EURO STOXX 50-Papier Sanofi-Aktie: So viel hätte eine Investition in Sanofi von vor 5 Jahren gekostet (finanzen.ch)
|
31.07.25
|So stuften die Analysten die Sanofi-Aktie im vergangenen Monat ein (finanzen.net)
Analysen zu Sanofi S.A.
|09:46
|Sanofi Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:46
|Sanofi Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.09.25
|Sanofi Buy
|Deutsche Bank AG
|27.08.25
|Sanofi Hold
|Deutsche Bank AG
|27.08.25
|Sanofi Buy
|UBS AG
|09:46
|Sanofi Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:46
|Sanofi Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.09.25
|Sanofi Buy
|Deutsche Bank AG
|27.08.25
|Sanofi Hold
|Deutsche Bank AG
|27.08.25
|Sanofi Buy
|UBS AG
|09:46
|Sanofi Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:46
|Sanofi Overweight
|JP Morgan Chase & Co.