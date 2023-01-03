Assicurazioni Generali Aktie 566030 / IT0000062072
Assicurazioni Generali Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Generali auf "Buy" mit einem Kursziel von 28,50 Euro belassen. Die Kurse im europäischen Versicherungssektor hätten sich in den vergangenen Monaten gut entwickelt, wobei die deutsche Allianz zu den größten Gewinnern gezählt habe, schrieb Analyst Philipp Kett in seiner am Freitag vorliegenden monatlichen Branchenübersicht. Zugleich seien die Konsensprognosen für die Gewinne der Lebensversicherer weiter gestiegen, was Kett auf die starke Dynamik bei Umsatz und Vertragsabschlüssen zurückführte./tav/zb;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.12.2025 / 19:05 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Assicurazioni Generali S.p.A. Buy
Unternehmen:
Assicurazioni Generali S.p.A.
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
Kursziel:
28.50 €
Rating jetzt:
Buy
Kurs*:
33.92 €
Abst. Kursziel*:
-15.98%
Rating update:
Buy
Kurs aktuell:
33.76 €
Abst. Kursziel aktuell:
-15.58%
Analyst Name::
Philip Kett
KGV*:
-
