Sanofi Aktie 699381 / FR0000120578
82.15CHF
1.11CHF
1.37 %
12:17:42
BRXC
27.10.2025 10:31:44
Sanofi Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Sanofi mit einem Kursziel von 110 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Emmanuel Papadakis sah in seiner am Montag vorliegenden Reaktion kaum Kursimpulse durch den jüngsten Quartalsbericht./ag/gl;
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.10.2025 / 08:07 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Sanofi S.A. Buy
|
Unternehmen:
Sanofi S.A.
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
110.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
88.50 €
|
Abst. Kursziel*:
24.29%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
88.78 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
23.90%
|
Analyst Name::
Emmanuel Papadakis
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
