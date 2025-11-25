Aktien von Sanofi und Regeneron in Grün: Dupixent hat EU-Zulassung erhalten

Dupixent ist für Patienten ab 12 Jahren zugelassen, die unzureichend auf H1-Antihistamine ansprechen und nicht auf eine Antiimmunoglobulin-E-Therapie gegen CSU ansprechen, wie die beiden Pharmaunternehmen mitteilten. Dupixent ist den Angaben zufolge die erste zielgerichtete Therapie für CSU in Europa seit mehr als einem Jahrzehnt.

Das US- Biotech -Unternehmen Regeneron hat Dupixent entwickelt und vertreibt es in den USA gemeinsam mit Sanofi, während der französische Pharmariese das Mittel international vertreibt. Der weltweite Nettoumsatz von Dupixent überstieg im vergangenen Jahr 14 Milliarden US-Dollar.

Im Pariser Handel schloss die Sanofi-Aktie 0,512 Prozent höher bei 86,39 Euro. Die Regeneron-Aktie gewinnt im NASDAQ-Handel derweil 3,04 Prozehnt auf 784,60 US-Dollar.

