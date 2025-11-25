Sanofi Aktie 1447201 / US80105N1054
|Regeneron
|
25.11.2025 21:05:01
Aktien von Sanofi und Regeneron in Grün: Dupixent hat EU-Zulassung erhalten
Regeneron Pharmaceuticals und Sanofi haben von der EU-Kommission eine erweiterte Zulassung für ihr entzündungshemmendes Blockbuster-Medikament Dupixent für bestimmte Patienten mit der entzündlichen Hauterkrankung chronische spontane Urtikaria (CSU) erhalten.
Das US-Biotech-Unternehmen Regeneron hat Dupixent entwickelt und vertreibt es in den USA gemeinsam mit Sanofi, während der französische Pharmariese das Mittel international vertreibt. Der weltweite Nettoumsatz von Dupixent überstieg im vergangenen Jahr 14 Milliarden US-Dollar.Im Pariser Handel schloss die Sanofi-Aktie 0,512 Prozent höher bei 86,39 Euro. Die Regeneron-Aktie gewinnt im NASDAQ-Handel derweil 3,04 Prozehnt auf 784,60 US-Dollar.
DJG/DJN/rio/mgo
DOW JONES
Weitere Links:
Bildquelle: JHVEPhoto / Shutterstock.com
Nachrichten zu Sanofi S.A. (spons. ADRs)
|
17.10.25
|Sanofi-Aktie dennoch im Plus: Sanofi-Medikament Rezurock bei EMA durchgefallen (Dow Jones)
|
22.09.25
|Sanofi-Aktie schwächelt: Statusbericht zu Dupixent in EU und Tolebrutinib in USA (Dow Jones)
|
10.09.25
|Diabetes-Medikament Tzield: Sanofi sichert sich Zulassung in China - Aktie in Rot (Dow Jones)
|
22.07.25
|Sanofi-Aktie im Plus: Sanofi stärkt Impfstoff-Portfolio mit Übernahme von Vicebio (Dow Jones)
|
20.06.25
|FDA genehmigt neue Indikation für Dupixent: Aktien von Sanofi und Regeneron uneinheitlich (Dow Jones)
|
02.06.25
|Aktien von Sanofi tiefer, Blueprint-Aktie springt an: Sanofi stärkt Forschung mit Milliardenkauf von Blueprint Medicines (Dow Jones)
|
30.05.25
|Sanofi-Studie: Itepekimab erzielt uneinheitliche Ergebnisse - Aktie tiefrot (Dow Jones)