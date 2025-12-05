Sanofi 79.59 CHF 0.63% Charts

News

Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Sanofi nach dem Auftritt des Finanzchefs auf einer Bernstein-Konferenz auf "Outperform" mit einem Kursziel von 119 Euro belassen. Die Entwicklung der Medikamentenpreise in den USA und mögliche US-Einfuhrzölle seien handhabbar, schrieb Florent Cespedes in einer am Freitag vorliegenden Studie./mis/rob/men;

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.12.2025 / 17:23 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.12.2025 / 17:23 / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.