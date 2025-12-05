Sanofi Aktie 699381 / FR0000120578
79.59CHF
0.50CHF
0.63 %
17:29:59
BRXC
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
05.12.2025 19:49:17
Sanofi Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Sanofi nach dem Auftritt des Finanzchefs auf einer Bernstein-Konferenz auf "Outperform" mit einem Kursziel von 119 Euro belassen. Die Entwicklung der Medikamentenpreise in den USA und mögliche US-Einfuhrzölle seien handhabbar, schrieb Florent Cespedes in einer am Freitag vorliegenden Studie./mis/rob/men;
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.12.2025 / 17:23 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.12.2025 / 17:23 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.12.2025 / 17:23 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Sanofi S.A. Outperform
|
Unternehmen:
Sanofi S.A.
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
119.00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
85.40 €
|
Abst. Kursziel*:
39.34%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
85.34 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
39.44%
|
Analyst Name::
Florent Cespedes
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Sanofi S.A.
|
02.12.25
|EURO STOXX 50-Wert Sanofi-Aktie: So viel hätte eine Investition in Sanofi von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
30.11.25
|November 2025: So haben Analysten ihre Einstufung der Sanofi-Aktie angepasst (finanzen.net)
|
25.11.25
|Aktien von Sanofi und Regeneron in Grün: Dupixent hat EU-Zulassung erhalten (Dow Jones)
|
25.11.25
|EURO STOXX 50-Titel Sanofi-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Sanofi von vor 5 Jahren verdient (finanzen.ch)
|
18.11.25
|EURO STOXX 50-Titel Sanofi-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Sanofi-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
11.11.25
|EURO STOXX 50-Titel Sanofi-Aktie: So viel Verlust hätte ein Sanofi-Investment von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.ch)
|
04.11.25
|EURO STOXX 50-Wert Sanofi-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Sanofi von vor 10 Jahren angefallen (finanzen.ch)
|
31.10.25
|So schätzen die Analysten die Zukunft der Sanofi-Aktie ein (finanzen.net)