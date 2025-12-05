LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Easyjet auf "Overweight" mit einem Kursziel von 675 Pence belassen. Analyst Andrew Lobbenberg glaubt in einer am Freitag vorliegenden Studie, dass der Weg für den Billigflieger zu einem 450 Millionen Pfund hohen Vorsteuergewinn im Jahr 2030 glaubwürdig ist. Er betonte außerdem seinen Glauben, dass Befürchtungen hinsichtlich der Konkurrenz durch Jet2 am Londoner Flughafen Gatwick übertrieben sind./tih/zb;