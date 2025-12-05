Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
easyJet Aktie 14862522 / GB00B7KR2P84

5.21
CHF
0.02
CHF
0.42 %
05.12.2025
BRXC
05.12.2025 21:36:42

easyJet Overweight

easyJet
5.20 CHF 0.42%
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Easyjet auf "Overweight" mit einem Kursziel von 675 Pence belassen. Analyst Andrew Lobbenberg glaubt in einer am Freitag vorliegenden Studie, dass der Weg für den Billigflieger zu einem 450 Millionen Pfund hohen Vorsteuergewinn im Jahr 2030 glaubwürdig ist. Er betonte außerdem seinen Glauben, dass Befürchtungen hinsichtlich der Konkurrenz durch Jet2 am Londoner Flughafen Gatwick übertrieben sind./tih/zb;

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.12.2025 / 21:28 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.12.2025 / 04:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: easyJet plc Overweight
Unternehmen:
easyJet plc 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
6.75 £
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
4.90 £ 		Abst. Kursziel*:
37.84%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
4.90 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
37.84%
Analyst Name::
Andrew Lobbenberg 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

