easyJet Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Easyjet auf "Overweight" mit einem Kursziel von 675 Pence belassen. Analyst Andrew Lobbenberg glaubt in einer am Freitag vorliegenden Studie, dass der Weg für den Billigflieger zu einem 450 Millionen Pfund hohen Vorsteuergewinn im Jahr 2030 glaubwürdig ist. Er betonte außerdem seinen Glauben, dass Befürchtungen hinsichtlich der Konkurrenz durch Jet2 am Londoner Flughafen Gatwick übertrieben sind./tih/zb;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.12.2025 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: easyJet plc Overweight
|
Unternehmen:
easyJet plc
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
6.75 £
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
4.90 £
|
Abst. Kursziel*:
37.84%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
4.90 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
37.84%
|
Analyst Name::
Andrew Lobbenberg
|
KGV*:
-
