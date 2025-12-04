Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Aktienanalysen 04.12.2025 11:54:00

November 2025: Das sind die Expertenmeinungen zur BASF-Aktie

Das sind die Ergebnisse der Experten für die BASF-Aktie im abgelaufenen Monat.

BASF
40.94 CHF -1.54%
Kaufen Verkaufen

Im November 2025 haben 8 Experten die BASF-Aktie analysiert.

2 Analysten empfehlen die BASF-Aktie mit Kaufen, 4 Experten raten, die Aktie zu halten, 2 Analysten stufen das Papier mit Verkaufen ein.

Das durchschnittliche Kurziel setzen die Analysten auf 43,88 EUR fest. Dies entspricht einem Abschlag von 1,03 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs von BASF in Höhe von 44,90 EUR.

Der 6-Monats-Rating-Trend steht auf Halten.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
JP Morgan Chase & Co.40,00 EUR-10,9128.11.2025
Deutsche Bank AG45,00 EUR0,2224.11.2025
Barclays Capital41,00 EUR-8,6912.11.2025
Goldman Sachs Group Inc.46,00 EUR2,4511.11.2025
Jefferies & Company Inc.43,00 EUR-4,2311.11.2025
Deutsche Bank AG51,00 EUR13,5910.11.2025
UBS AG45,00 EUR0,2206.11.2025
JP Morgan Chase & Co.40,00 EUR-10,9104.11.2025

Redaktion finanzen.net

