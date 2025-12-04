BASF Aktie 11450563 / DE000BASF111
|Aktienanalysen
|
04.12.2025 11:54:00
November 2025: Das sind die Expertenmeinungen zur BASF-Aktie
Das sind die Ergebnisse der Experten für die BASF-Aktie im abgelaufenen Monat.
Im November 2025 haben 8 Experten die BASF-Aktie analysiert.
2 Analysten empfehlen die BASF-Aktie mit Kaufen, 4 Experten raten, die Aktie zu halten, 2 Analysten stufen das Papier mit Verkaufen ein.
Das durchschnittliche Kurziel setzen die Analysten auf 43,88 EUR fest. Dies entspricht einem Abschlag von 1,03 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs von BASF in Höhe von 44,90 EUR.
Der 6-Monats-Rating-Trend steht auf Halten.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|JP Morgan Chase & Co.
|40,00 EUR
|-10,91
|28.11.2025
|Deutsche Bank AG
|45,00 EUR
|0,22
|24.11.2025
|Barclays Capital
|41,00 EUR
|-8,69
|12.11.2025
|Goldman Sachs Group Inc.
|46,00 EUR
|2,45
|11.11.2025
|Jefferies & Company Inc.
|43,00 EUR
|-4,23
|11.11.2025
|Deutsche Bank AG
|51,00 EUR
|13,59
|10.11.2025
|UBS AG
|45,00 EUR
|0,22
|06.11.2025
|JP Morgan Chase & Co.
|40,00 EUR
|-10,91
|04.11.2025
Redaktion finanzen.net
Weitere Links:
Bildquelle: BASF SE
Nachrichten zu BASF AGShs Sponsored American Deposit.Receipt Repr.1 Sh
|
30.10.25
|BASF-Aktie niedriger: In Ludwigshafen entsteht Ammoniumhydroxid-Anlage für Chipbranche (Dow Jones)
|
29.10.25
|BASF-Aktie steigt: Besseres Ergebnis als erwartet - Aktienrückkauf beginnt im November -- Sparkurs bei Investitionen (finanzen.ch)
|
29.10.25
|BASF-Chef fordert ebenfalls Anpassung des EU-Emissionshandels (Dow Jones)
|
02.10.25
|BASF wird geplante Aktienrückkäufe eventuell vorziehen (Dow Jones)
|
24.09.25
|BASF-Aktie verliert: Produktion von Hydrosulfiten in Ludwigshafen wird eingestellt (Dow Jones)
|
26.08.25
|Projekt gescheitert: BASF und Yara ziehen sich aus US-Vorhaben für Ammoniak zurück - Aktien höher (Dow Jones)
|
30.07.25
|BASF rechnet mit hoher Auslastung zum Start des China-Verbundstandorts (Dow Jones)
|
30.07.25
|BASF will beim Hauptversammlungsformat jährlich wechseln (Dow Jones)