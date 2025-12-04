November 2025: Das sind die Expertenmeinungen zur BASF-Aktie

Im November 2025 haben 8 Experten die BASF-Aktie analysiert.

2 Analysten empfehlen die BASF-Aktie mit Kaufen, 4 Experten raten, die Aktie zu halten, 2 Analysten stufen das Papier mit Verkaufen ein.

Das durchschnittliche Kurziel setzen die Analysten auf 43,88 EUR fest. Dies entspricht einem Abschlag von 1,03 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs von BASF in Höhe von 44,90 EUR.

Der 6-Monats-Rating-Trend steht auf Halten.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum JP Morgan Chase & Co. 40,00 EUR -10,91 28.11.2025 Deutsche Bank AG 45,00 EUR 0,22 24.11.2025 Barclays Capital 41,00 EUR -8,69 12.11.2025 Goldman Sachs Group Inc. 46,00 EUR 2,45 11.11.2025 Jefferies & Company Inc. 43,00 EUR -4,23 11.11.2025 Deutsche Bank AG 51,00 EUR 13,59 10.11.2025 UBS AG 45,00 EUR 0,22 06.11.2025 JP Morgan Chase & Co. 40,00 EUR -10,91 04.11.2025

Redaktion finanzen.net