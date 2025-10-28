Sanofi Aktie 699381 / FR0000120578
81.86CHF
0.28CHF
0.35 %
13:51:53
BRXC
30.10.2025 12:32:42
Sanofi Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Sanofi mit einem Kursziel von 110 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Emmanuel Papadakis passte seine Schätzungen in einem am Donnerstag vorliegenden Kommentar an die starken Quartalszahlen und anschließende Investorenrunden mit dem Management an. Er sieht die Papiere des Pharmakonzerns in Richtung Jahresende als attraktive Möglichkeit, sich vom Marktverlauf abzuheben./ag/edh;
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2025 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Sanofi S.A. Buy
|
Unternehmen:
Sanofi S.A.
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
110.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
88.38 €
|
Abst. Kursziel*:
24.46%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
88.16 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
24.77%
|
Analyst Name::
Emmanuel Papadakis
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
