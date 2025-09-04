Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
05.09.2025 12:55:18

Sanofi Neutral

Sanofi
74.39 CHF 2.66%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Sanofi von 100 auf 94 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst James Quigley kappte am Donnerstagabend seine Schätzungen für den Antikörper Amlitelimab nach dessen Studienergebnissen. Er sieht weiter Fragezeichen hinter der Forschungspipeline und der Kompensation wegfallender Dupixent-Umsätze./ag/bek;

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.09.2025 / 21:21 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

