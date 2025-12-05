Unilever Aktie 2477074 / GB00B10RZP78
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Unilever Underperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Unilever auf "Underperform" mit einem Kursziel von 4000 Pence belassen. Nach dem Fokus auf Renditen und Barmittel im Unilever-Konzern habe der Eishersteller Magnum Ice Cream Co mit seiner baldigen Abspaltung die Möglichkeit, wieder in Wachstum zu investieren, schrieb David Hayes in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die mittelfristigen Ziele seien ehrgeizig und erforderten Glaubwürdigkeit. Für 2026 sollten Anleger ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 9,5 bis 15 annehmen./tav/zb;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.12.2025 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Unilever plc Underperform
|
Unternehmen:
Unilever plc
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
40.00 £
|
Rating jetzt:
Underperform
|
Kurs*:
44.56 £
|
Abst. Kursziel*:
-10.23%
|
Rating update:
Underperform
|
Kurs aktuell:
44.56 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-10.23%
|
Analyst Name::
David Hayes
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Unilever plc
|
05.12.25
|Unilever Aktie News: Unilever zeigt sich am Freitagnachmittag gestärkt (finanzen.ch)
|
05.12.25
|Unilever Aktie News: Unilever am Freitagmittag auf grünem Terrain (finanzen.ch)
|
05.12.25
|Unilever Aktie News: Unilever stabilisiert sich am Freitagvormittag (finanzen.ch)
|
04.12.25
|Zurückhaltung in London: FTSE 100 präsentiert sich zum Start schwächer (finanzen.ch)
|
04.12.25
|Aufschläge in Europa: STOXX 50 zum Start des Donnerstagshandels im Plus (finanzen.ch)
|
03.12.25
|Zuversicht in Europa: Börsianer lassen STOXX 50 am Mittwochmittag steigen (finanzen.ch)
|
02.12.25