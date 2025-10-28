Sanofi 82.06 CHF 0.36% Charts

News

Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Sanofi von 92 auf 95 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. 2026 sei die Umsetzung der Strategie entscheidend, schrieb James Quigley am Montag anlässlich des Quartalsberichts der Franzosen. Er liegt mit seinen Schätzungen bis 2030 nach eigener Aussage etwa im Einklang mit dem Konsens./ag/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.10.2025 / 06:33 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.