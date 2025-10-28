Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Sanofi Aktie 699381 / FR0000120578

82.06
CHF
0.30
CHF
0.36 %
11:09:35
BRXC
28.10.2025 10:13:43

Sanofi Neutral

Sanofi
82.06 CHF 0.36%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Sanofi von 92 auf 95 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. 2026 sei die Umsetzung der Strategie entscheidend, schrieb James Quigley am Montag anlässlich des Quartalsberichts der Franzosen. Er liegt mit seinen Schätzungen bis 2030 nach eigener Aussage etwa im Einklang mit dem Konsens./ag/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.10.2025 / 06:33 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Sanofi S.A. Neutral
Unternehmen:
Sanofi S.A. 		Analyst:
Goldman Sachs Group Inc. 		Kursziel:
95.00 €
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
88.72 € 		Abst. Kursziel*:
7.08%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
88.85 € 		Abst. Kursziel aktuell:
6.92%
Analyst Name::
James Quigley 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

