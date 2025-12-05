Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’934 0.3%  SPI 17’777 0.2%  Dow 47’955 0.2%  DAX 24’028 0.6%  Euro 0.9368 0.1%  EStoxx50 5’724 0.1%  Gold 4’197 -0.3%  Bitcoin 71’835 -3.0%  Dollar 0.8043 0.1%  Öl 63.8 0.7% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411Swiss Life1485278Sandoz124359842
Top News
Tesla-Aktie im Fokus: Elektroautobauer drängt auf EU-Zulassung für Full Self-Driving - Engpass Niederlande
Boeing-Aktie vor Ausbruch? Analyst setzt auf starkes Comeback ab 2026
Ein Blick ins Depot von Jeremy Grantham: Die wichtigsten Aktienkäufe im dritten Quartal 2025
KW 49: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
So sagt man Nein im Job
Suche...
Plus500 Depot

Hapag-Lloyd Aktie 29897750 / DE000HLAG475

110.54
CHF
0.81
CHF
0.73 %
05.12.2025
BRXC
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

05.12.2025 21:37:47

Hapag-Lloyd Underweight

Hapag-Lloyd
110.54 CHF 0.73%
Kaufen Verkaufen

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Hapag-Lloyd nach Presseberichten über ein mögliches Übernahmeinteresse an der israelischen Reederei ZIM auf "Underweight" mit einem Kursziel von 92 Euro belassen. Marco Limite glaubt in einer am Freitag vorliegenden Studie, dass eine solche Übernahme weder zur Strategie von Hapag-Lloyd noch vom Konkurrenten Maersk passen würde. ZIM sei zu groß für die deutsche Reederei./tih/zb;

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.12.2025 / 07:04 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.12.2025 / 07:10 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: Hapag-Lloyd AG Underweight
Unternehmen:
Hapag-Lloyd AG 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
92.00 €
Rating jetzt:
Underweight 		Kurs*:
118.50 € 		Abst. Kursziel*:
-22.36%
Rating update:
Underweight 		Kurs aktuell:
118.80 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-22.56%
Analyst Name::
Marco Limite 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Hapag-Lloyd AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?