LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Hapag-Lloyd nach Presseberichten über ein mögliches Übernahmeinteresse an der israelischen Reederei ZIM auf "Underweight" mit einem Kursziel von 92 Euro belassen. Marco Limite glaubt in einer am Freitag vorliegenden Studie, dass eine solche Übernahme weder zur Strategie von Hapag-Lloyd noch vom Konkurrenten Maersk passen würde. ZIM sei zu groß für die deutsche Reederei./tih/zb;