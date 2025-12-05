Hapag-Lloyd Aktie 29897750 / DE000HLAG475
110.54CHF
0.81CHF
0.73 %
05.12.2025
05.12.2025 21:37:47
Hapag-Lloyd Underweight
Hapag-Lloyd
110.54 CHF 0.73%
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Hapag-Lloyd nach Presseberichten über ein mögliches Übernahmeinteresse an der israelischen Reederei ZIM auf "Underweight" mit einem Kursziel von 92 Euro belassen. Marco Limite glaubt in einer am Freitag vorliegenden Studie, dass eine solche Übernahme weder zur Strategie von Hapag-Lloyd noch vom Konkurrenten Maersk passen würde. ZIM sei zu groß für die deutsche Reederei./tih/zb;
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.12.2025 / 07:04 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.12.2025 / 07:10 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
Hapag-Lloyd AG
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
92.00 €
|
Rating jetzt:
Underweight
|
Kurs*:
118.50 €
|
Abst. Kursziel*:
-22.36%
|
Rating update:
Underweight
|
Kurs aktuell:
118.80 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-22.56%
|
Analyst Name::
Marco Limite
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
