Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’531 0.4%  SPI 17’218 0.4%  Dow 46’071 -0.1%  DAX 23’163 -0.1%  Euro 0.9282 0.2%  EStoxx50 5’542 0.1%  Gold 4’080 0.3%  Bitcoin 71’811 -3.3%  Dollar 0.8047 0.6%  Öl 63.4 -2.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche1203204Nestlé3886335Swiss Re12688156Novartis1200526Rheinmetall345850Sandoz124359842Zurich Insurance1107539NVIDIA994529
Top News
Ausblick: Palo Alto Networks stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Ausblick: CTS Eventim präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Deutsche Bank Portfolio Q3 2025: NVIDIA, Microsoft & weitere Top-Positionen
Ausblick: NVIDIA stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Bayer-Aktie dreht ins Minus: Lynkuet in der EU zugelassen
Suche...

Sanofi Aktie 699381 / FR0000120578

79.98
CHF
-1.18
CHF
-1.46 %
18:00:00
BRXC
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

19.11.2025 17:01:55

Sanofi Buy

Sanofi
79.98 CHF -1.46%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Sanofi nach einer Branchenkonferenz auf "Buy" mit einem Kursziel von 100 Euro belassen. Der Chefentwickler von Impfstoffen, Jean-Francois Toussaint, habe unter anderem bedeutendes Potenzial in Impfstoffen gegen Akne ausgemacht, sollte deren Entwicklung erfolgreich verlaufen, schrieb Michael Leuchten in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./rob/bek/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.11.2025 / 10:48 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.11.2025 / 10:48 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: Sanofi S.A. Buy
Unternehmen:
Sanofi S.A. 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
100.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
87.07 € 		Abst. Kursziel*:
14.85%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
86.36 € 		Abst. Kursziel aktuell:
15.79%
Analyst Name::
- 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse