Sanofi Aktie 699381 / FR0000120578
79.98CHF
-1.18CHF
-1.46 %
18:00:00
19.11.2025 17:01:55
Sanofi Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Sanofi nach einer Branchenkonferenz auf "Buy" mit einem Kursziel von 100 Euro belassen. Der Chefentwickler von Impfstoffen, Jean-Francois Toussaint, habe unter anderem bedeutendes Potenzial in Impfstoffen gegen Akne ausgemacht, sollte deren Entwicklung erfolgreich verlaufen, schrieb Michael Leuchten in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./rob/bek/he;
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.11.2025 / 10:48 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.11.2025 / 10:48 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Sanofi S.A. Buy
|
Unternehmen:
Sanofi S.A.
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
100.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
87.07 €
|
Abst. Kursziel*:
14.85%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
86.36 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
15.79%
|
Analyst Name::
-
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Sanofi S.A.
|
11.11.25
|EURO STOXX 50-Titel Sanofi-Aktie: So viel Verlust hätte ein Sanofi-Investment von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.ch)
|
04.11.25