Sanofi Aktie 699381 / FR0000120578
72.69CHF
-0.31CHF
-0.43 %
30.09.2025
BRXC
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
06.10.2025 07:44:34
Sanofi Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Sanofi auf "Buy" mit einem Kursziel von 110 Euro belassen. Der Pharmakonzern sei auf einem guten Weg, im Jahr 2025 eine Marge von 28 Prozent zu erreichen, schrieb Luisa Hector in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Bewertung sei hochattraktiv./edh/gl;
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.10.2025 / 16:39 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Sanofi S.A. Buy
|
Unternehmen:
Sanofi S.A.
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
110.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
85.93 €
|
Abst. Kursziel*:
28.01%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
86.61 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
27.01%
|
Analyst Name::
Luisa Hector
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Sanofi S.A.
Analysen zu Sanofi S.A.
|07:44
|Sanofi Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|03.10.25
|Sanofi Buy
|UBS AG
|29.09.25
|Sanofi Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|26.09.25
|Sanofi Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|25.09.25
|Sanofi Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:44
|Sanofi Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|03.10.25
|Sanofi Buy
|UBS AG
|29.09.25
|Sanofi Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|26.09.25
|Sanofi Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|25.09.25
|Sanofi Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:44
|Sanofi Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|03.10.25
|Sanofi Buy
|UBS AG
|29.09.25
|Sanofi Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|25.09.25
|Sanofi Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.09.25
|Sanofi Buy
|Deutsche Bank AG
|18.12.24
|Sanofi Sell
|Deutsche Bank AG
|17.12.24
|Sanofi Sell
|Deutsche Bank AG
|06.12.24
|Sanofi Sell
|Deutsche Bank AG
|03.12.24
|Sanofi Sell
|Deutsche Bank AG
|28.10.24
|Sanofi Sell
|Deutsche Bank AG
|26.09.25
|Sanofi Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.09.25
|Sanofi Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.08.25
|Sanofi Hold
|Deutsche Bank AG
|05.08.25
|Sanofi Hold
|Deutsche Bank AG
|23.07.25
|Sanofi Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|Sanofi S.A.
|72.69
|-0.43%
Aktuelle Aktienanalysen
|07:44
|
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Sanofi Buy
|07:43
|
Jefferies & Company Inc.
Rio Tinto Hold
|07:43
|
Jefferies & Company Inc.
Redcare Pharmacy Buy
|07:30
|
Jefferies & Company Inc.
Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|07:29
|
JP Morgan Chase & Co.
Novo Nordisk Overweight
|07:28
|
JP Morgan Chase & Co.
Delivery Hero Overweight
|07:27
|
JP Morgan Chase & Co.
ASML NV Overweight