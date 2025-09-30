Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Sanofi Aktie 699381 / FR0000120578

72.69
CHF
-0.31
CHF
-0.43 %
30.09.2025
BRXC
06.10.2025 07:44:34

Sanofi Buy

Sanofi
72.69 CHF -0.43%
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Sanofi auf "Buy" mit einem Kursziel von 110 Euro belassen. Der Pharmakonzern sei auf einem guten Weg, im Jahr 2025 eine Marge von 28 Prozent zu erreichen, schrieb Luisa Hector in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Bewertung sei hochattraktiv./edh/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.10.2025 / 16:39 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Sanofi S.A. Buy
Unternehmen:
Sanofi S.A. 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
110.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
85.93 € 		Abst. Kursziel*:
28.01%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
86.61 € 		Abst. Kursziel aktuell:
27.01%
Analyst Name::
Luisa Hector 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

07:44 Sanofi Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
03.10.25 Sanofi Buy UBS AG
29.09.25 Sanofi Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
26.09.25 Sanofi Neutral Goldman Sachs Group Inc.
25.09.25 Sanofi Overweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen
