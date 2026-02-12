Sanofi Aktie 699381 / FR0000120578
72.01CHF
-3.47CHF
-4.60 %
14:20:53
12.02.2026 15:05:08
Sanofi Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Sanofi mit einem Kursziel von 95 Euro auf "Neutral" belassen. Die künftige Konzernchefin Belen Garijo verfüge über viel Branchenexpertise und Erfahrung, schrieb Richard Vosser am Donnerstag. Da sie zudem lange bei Sanofi gearbeitet habe, sei sie bestens für die Führungsrolle beim französischen Pharmakonzern geeignet./rob/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.02.2026 / 07:27 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.02.2026 / 07:27 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Sanofi S.A. Neutral
Unternehmen:
Sanofi S.A.
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
Kursziel:
95.00 €
Rating jetzt:
Neutral
Kurs*:
79.03 €
Abst. Kursziel*:
20.21%
Rating update:
Neutral
Kurs aktuell:
79.37 €
Abst. Kursziel aktuell:
19.69%
Analyst Name::
Richard Vosser
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Sanofi S.A.
08:20
|Sanofi replaces chief with Merck executive after R&D woes (Financial Times)
08:17
|Sanofi holt Merck-Chefin Garijo als CEO (Dow Jones)
10.02.26
|EURO STOXX 50-Papier Sanofi-Aktie: So viel Verlust hätte ein Sanofi-Investment von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.ch)
06.02.26