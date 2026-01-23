Sanofi Aktie 699381 / FR0000120578
73.28CHF
-0.50CHF
-0.68 %
14:24:10
BRXC
23.01.2026 12:02:53
Sanofi Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Sanofi nach neuen Studiendaten zum Dermatitis-Präparat Amlitelimab auf "Buy" mit einem Kursziel von 100 Euro belassen. Einige Aspekte seien positiv, einige weniger positiv und einige noch unklar, resümierte Michael Leuchten in einer am Freitag vorliegenden Studie./rob/edh/gl;
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.01.2026 / 02:27 / A.M. Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.01.2026 / 02:27 / A.M.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Sanofi S.A. Buy
|
Unternehmen:
Sanofi S.A.
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
100.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
78.81 €
|
Abst. Kursziel*:
26.89%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
79.34 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
26.04%
|
Analyst Name::
-
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Sanofi S.A.
|
20.01.26
|EURO STOXX 50-Papier Sanofi-Aktie: Hätte sich eine Anlage in Sanofi von vor 5 Jahren rentiert? (finanzen.ch)
|
13.01.26
|EURO STOXX 50-Papier Sanofi-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Sanofi-Investment von vor 3 Jahren verloren (finanzen.ch)
|
06.01.26
|EURO STOXX 50-Papier Sanofi-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Sanofi von vor einem Jahr verloren (finanzen.ch)
|
05.01.26