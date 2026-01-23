Sanofi 73.28 CHF -0.68% Charts

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Sanofi nach neuen Studiendaten zum Dermatitis-Präparat Amlitelimab auf "Buy" mit einem Kursziel von 100 Euro belassen. Einige Aspekte seien positiv, einige weniger positiv und einige noch unklar, resümierte Michael Leuchten in einer am Freitag vorliegenden Studie./rob/edh/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.01.2026 / 02:27 / A.M. Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.01.2026 / 02:27 / A.M.



