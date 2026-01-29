Sanofi Aktie 699381 / FR0000120578
71.08CHF
-0.57CHF
-0.79 %
10:12:26
BRXC
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
29.01.2026 09:54:57
Sanofi Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Sanofi nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 100 Euro belassen. Der Pharmakonzern habe mit Umsatz und Ergebnissen im vierten Quartal die Erwartungen übertroffen, während die Ziele für 2026 weitgehend erwartungsgemäß ausgefallen seien, schrieb Michael Leuchten am Donnerstag in einer ersten Reaktion./rob/gl/ck;
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.01.2026 / 02:34 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.01.2026 / 02:34 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.01.2026 / 02:34 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Anzeige
Passende Hebelprodukte auf Sanofi
|Mini Futures
|Hebel
|Steigender Sanofi-Kurs
|>5
|Fallender Sanofi-Kurs
|Zusammenfassung: Sanofi S.A. Buy
|
Unternehmen:
Sanofi S.A.
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
100.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
76.90 €
|
Abst. Kursziel*:
30.04%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
77.15 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
29.62%
|
Analyst Name::
-
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Sanofi S.A.
|
27.01.26
|EURO STOXX 50-Papier Sanofi-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Sanofi von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
20.01.26
|EURO STOXX 50-Papier Sanofi-Aktie: Hätte sich eine Anlage in Sanofi von vor 5 Jahren rentiert? (finanzen.ch)
|
13.01.26
|EURO STOXX 50-Papier Sanofi-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Sanofi-Investment von vor 3 Jahren verloren (finanzen.ch)
|
06.01.26