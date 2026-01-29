Sanofi 71.08 CHF -0.79% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Sanofi nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 100 Euro belassen. Der Pharmakonzern habe mit Umsatz und Ergebnissen im vierten Quartal die Erwartungen übertroffen, während die Ziele für 2026 weitgehend erwartungsgemäß ausgefallen seien, schrieb Michael Leuchten am Donnerstag in einer ersten Reaktion./rob/gl/ck;

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.01.2026 / 02:34 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.01.2026 / 02:34 / Zeitzone in Studie nicht angegeben





